IND VS NZ 3rd ODI Live Score: भारत vs न्यूजीलैंड, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

India vs New Zealand 3rd ODI Match: भारत और न्यूजीलैंड की टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी और निर्णायक मैच में आमने-सामने है. यह मुकाबला इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम में एक बदलाव हुआ है. अर्शदीप सिंह को प्लेइंग-11 में जगह मिली है. प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जाएंगे.
भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज
न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनोक्स
दो मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था, वहीं दूसरे वनडे मैच में पलटवार करते हुए भारत ने न्यूजीलैंड को मात दी.
IND VS NZ 3rd ODI Live Score: न्यूजीलैंड का तीसरा विकेट गिरा, विल यंग आउट
IND VS NZ 3rd ODI Live Score: न्यूजीलैंड का तीसरा विकेट गिरा, विल यंग आउट. यंग का विकेट हर्षित राणा के नाम रहा. यंग ने 30 रन की पारी खेली.
IND VS NZ 3rd ODI Live Score: न्यूजीलैंड की खराब शुरुआत, दोनों ओपनर्स पवेलियन लौटे
IND VS NZ 3rd ODI Live Score: न्यूजीलैंड की खराब शुरुआत, दोनों ओपनर्स पवेलियन लौटे. हेनरी निकल्स खाता भी नहीं खोल सके, वहीं डेवॉन कोनवे ने पांच रन बनाए. निकल्स पहले ओवर में अर्शदीप का शिकार बने, वहीं कोनवे का विकेट हर्षित राणा के नाम रहा.
IND VS NZ 3rd ODI Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज
न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनोक्स
IND VS NZ 3rd ODI Live Score: भारत ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला
IND VS NZ 3rd ODI Live Score: भारत ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला. भारतीय टीम में एक बदलाव. अर्शदीप सिंह को प्रसिद्ध कृष्णा की जगह प्लेइंग-11 में जगह दी गई है.
IND VS NZ 3rd ODI Live Score: टीम इंडिया के पास सीरीज बचाने की चुनौती
IND VS NZ 3rd ODI Live Score: भारत और न्यूजीलैंड की टीम अब से थोड़ी देर में तीसरे वनडे मैच में आमने-सामने होगी. दोनों टीमें की नजरें सीरीज जीतने पर होगी. इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड के पास भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीतने का मौका है, हालांकि 2019 से अपने घर में बाइलेटरल सीरीज में अजेय टीम इंडिया के सामने उसकी चुनौती आसान नहीं होने वाली है. दोपहर एक बजे टॉस होगा, दोपहर डेढ़ बजे से मुकाबले की शुरुआत होगी.