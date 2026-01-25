IND VS NZ 3rd T20I: भारत vs न्यूजीलैंड, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

IND VS NZ 3rd T20I Live: भारत और न्यूजीलैंड की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज के तीसरे मैच में आज आमने-सामने है. यह मुकाबला गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी

भारतीय टीम पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है. भारतीय टीम सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं न्यूजीलैंड को अगर सीरीज में बने रहना है तो उसे हर हाल में आज का मुकाबला जीतना होगा.