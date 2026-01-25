This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
IND VS NZ 3rd T20I: भारत vs न्यूजीलैंड, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स
India vs NewZealand 3rd T20I Live Scorecard and Updates
IND VS NZ 3rd T20I Live: भारत और न्यूजीलैंड की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज के तीसरे मैच में आज आमने-सामने है. यह मुकाबला गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.
भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह
न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी
भारतीय टीम पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है. भारतीय टीम सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं न्यूजीलैंड को अगर सीरीज में बने रहना है तो उसे हर हाल में आज का मुकाबला जीतना होगा.
IND VS NZ 3rd T20I: भारत ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला. भारतीय टीम में दो बदलाव हुआ है. अर्शदीप सिंह की जगह जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की जगह रवि बिश्नोई को प्लेइंग-11 में मौका दिया गया है.
IND VS NZ 3rd T20I: भारत और साउथ अफ्रीका की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज के तीसरे मैच में आज आमने-सामने है. गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मैच में भारतीय टीम सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी, वहीं न्यूजीलैंड को अगर सीरीज में बने रहना है तो उसे हर हाल में आज का मैच जीतना होगा. शाम 6.30 बजे टॉस होगा, वहीं शाम सात बजे से मुकाबले की शुरुआत होगी.