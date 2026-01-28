This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
IND VS NZ 4th T20I Live: भारत का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला, टीम इंडिया में एक बदलाव
India vs New Zealand 4th T20 Match Scorecard and Updates
IND VS NZ 4th T20I Live: भारत और न्यूजीलैंड की टीम पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में आमने- सामने है. यह मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम में एक बदलाव किया गया है. ईशान किशन की जगह अर्शदीप सिंह प्लेइंग-11 का हिस्सा हैं. ईशान किशन को चोट लगी है.
पांच मैचों की सीरीज में भारत के पास 3-0 की अजेय बढ़त है. न्यूजीलैंड की टीम सम्मान बचाने के लिए मैदान में उतरेगी.
TRENDING NOW
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी
भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह