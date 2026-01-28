add cricketcountry as a Preferred Source
IND VS NZ 4th T20I Live: भारत का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला, टीम इंडिया में एक बदलाव

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - January 28, 2026 6:50 PM IST

IND VS NZ 4th T20I Live: भारत और न्यूजीलैंड की टीम पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में आमने- सामने है. यह मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम में एक बदलाव किया गया है. ईशान किशन की जगह अर्शदीप सिंह प्लेइंग-11 का हिस्सा हैं. ईशान किशन को चोट लगी है.

पांच मैचों की सीरीज में भारत के पास 3-0 की अजेय बढ़त है. न्यूजीलैंड की टीम सम्मान बचाने के लिए मैदान में उतरेगी.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

