IND vs PAK Live Score: एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) में भारत और पाकिस्तान (India Vs Pakistan) सुपर-4 राउंड में भिड़ने जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें आठ दिन के अंदर दूसरी बार आमने-सामने होंगी। इससे पहले ग्रुप स्टेज में जब दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला गया था तो भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी। अब सुपर-4 राउंड में पाकिस्तान पिछली हार का बदला टीम इंडिया से चुकता करना चाहेगी। वहीं, टीम इंडिया की नजरें लगातार दूसरी बार पाकिस्तान को हराने पर लगी होंगी।

ग्रुप स्टेज का मुकाबला 28 अगस्त को दुबई में खेला गया था और तब से दोनों टीमों में काफी बदलाव हो चुके हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहनवाज दहानी चोट के कारण ये अहम मैच नहीं खेल पाएंगे। तो वहीं, भारत को रविंद्र जडेजा के रुप में बड़ा झटका लगा है जो घुटने में चोट के कारण एशिया कप से ही नहीं बल्कि T20I वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गये हैं। ऐसे में दोनों टीमों को अपनी प्लेइंग इलेवन के चयन पर खासा ध्यान देना होगा।

भारत बनाम पाकिस्तान (I ndia vs Pakistan) , सुपर-4, मैच 2

तारीख: 4 सितंबर 2022

समय: 7:30 PM (भारतीय समयानुसार)

वेन्यू: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई

कहां देखें: स्टार स्पोट्स नेटवर्क और हॉटस्टार एप पर

IND vs PAK Live : स्क्वाड

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, आवेश खान।

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान, आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, शाहनवाज दहानी, उस्मान कादिर, मोहम्मद हसनैन, हसन अली।

