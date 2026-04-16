Live Score MI vs PBKS, IPL 2026: मुंबई इंडियंस vs पंजाब किंग्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Mumbai Indians vs Punjab Kings Match Live Scorecard and Updates
Published On Apr 16, 2026, 06:44 PM IST
Last UpdatedApr 16, 2026, 06:44 PM IST
MI VS PBKS
Live Score MI vs PBKS, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 24वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. पंजाब की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं मुंबई की टीम में मयंक रावत डेब्यू कर रहे हैं. रोहित आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह क्विंटन डी कॉक को मौका दिया गया है.
मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेलटन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मयंक रावत, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह
पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल
पंजाब किंग्स की टीम इस सीजन शानदार फॉर्म में है और टीम में चार में तीन मुकाबले जीते हैं और टीम का एक मैच बारिश से धुल गया था. वहीं मुंबई इंडियंस ने चार में तीन मुकाबले गंवाए हैं. पिछले तीन मैच में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा था.
मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेलटन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मयंक रावत, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह
पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल
Live Score MI vs PBKS, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 24वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. पंजाब किंग्स की टीम ने अब तक एक भी मुकाबले नहीं गंवाए हैं और टीम जीत का क्रम बरकरार रखना चाहेगी, वहीं मुंबई इंडियंस की कोशिश वापसी की होगी, जो अपने पिछले तीन मुकाबले गंवा चुकी है.