PBKS vs GT IPL 2026 Live: पंजाब किंग्स ने जीता टॉस, गेंदबाजी का फैसला
Punjab Kings vs Gujarat Titans Match Scorecard and Updates
PBKS vs GT IPL 2026 Live: आईपीएल 2026 के चौथे मैच में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला चंडीगढ़ में खेला जा रहा है. पंजाब किंग्स की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.
पंजाब की टीम में कोनोली कूपर, मार्को यानसेन, जेवियर वार्टलेट और मार्क्स स्टोइनिस विदेशी खिलाड़ी हैं. गुजरात टाइटंस की टीम में जोस बटलर, ग्लेन फिलिप्स, कागिसो रबाडा और राशिद खान विदेशी खिलाड़ी हैं. गुजरात के लिए अशोक शर्मा डेब्यू कर रहे हैं.
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कागिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज
इम्पैक्ट सब- प्रसिद्ध कृष्णा, जेसन होल्डर, जयंत यादव, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र
पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल
इम्पैक्ट सब- प्रियांश आर्य, हरप्रीत बराड़, प्रवीण दुबे, विष्णु विनोद, सूर्यांश शेडगे