IPL Schedule 2026 Announcement Live: 28 मार्च से शुरू होगा आईपीएल, आज जारी हो सकता है शेड्यूल

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Live Updates IPL Schedule 2026 Announcement IPL Team Wise Match Features Indian Premier League Time Table Dates Venue BCCI Media Mumbai Cricket News
IPL Schedule 2026 Announcement IPL Team Wise Match Features Indian Premier League Time Table Dates Venue
IPL Schedule 2026: आईपीएल 2026 के सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होगी और इसका शेड्यूल आज जारी किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीसीसीआई की ओर से शेड्यूल को दो हिस्सों में जारी किया जा सकता है. यानी आज पूरा शेड्यूल नहीं आएगा. तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए बाकी शेड्यूल का ऐलान होगा.
आज आईपीएल 2026 के शुरुआती 15-20 दिनों का शेड्यूल ही जारी किया जा सकता है. यानी अप्रैल के मध्य तक का ही शेड्यूल अभी जारी होगा. इसके बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख को ध्यान में रखते हुए टीमों का शेड्यूल होगा. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चेन्नई सुपर किंग्स, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और असम में गुवाहाटी, राजस्थान रॉयल्स का दूसरा होम ग्राउंड है.
IPL Schedule 2026 Announcement Live: आईपीएल 2026 का शेड्यूल आज शाम चार से छह बजे के बीच जारी हो सकता है.
IPL Schedule 2026 Announcement Live: आईपीएल 2026 का शेड्यूल आज जारी किया जा सकता है. 28 मार्च से टूर्नामेंट का आयोजन होना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार आईपीएल का शेड्यूल दो चरणों में जारी किया जाएगा. पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में होने वाले चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. फिलहाल 15 अप्रैल तक का ही शेड्यूल सामने आ सकता है.