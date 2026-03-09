IPL Schedule 2026 Announcement Live: 28 मार्च से शुरू होगा आईपीएल, आज जारी हो सकता है शेड्यूल

add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×

Live Updates IPL Schedule 2026 Announcement IPL Team Wise Match Features Indian Premier League Time Table Dates Venue BCCI Media Mumbai Cricket News

IPL Schedule 2026 Announcement IPL Team Wise Match Features Indian Premier League Time Table Dates Venue

akhilesh.tripathi

By Akhilesh Tripathi

Last Updated on - March 9, 2026 3:24 PM IST

IPL
IPL

Related articles

Varun Chakravarthy

Varun Chakravarthy's viral trophy celebration trolls Pakistan

gautam Gambhir coaching

Gambhir responds to critics after India's T20 World Cup win

Sanju Samson

Five stars power historic 96 run victory over NZ

Arshdeep Singh and Daryl Mitchell Heated Moment

Watch: Arshdeep vs Mitchell heated moment in T20 World Cup final

IPL Schedule 2026: आईपीएल 2026 के सीजन की शुरुआत 28 मार्च से होगी और इसका शेड्यूल आज जारी किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीसीसीआई की ओर से शेड्यूल को दो हिस्सों में जारी किया जा सकता है. यानी आज पूरा शेड्यूल नहीं आएगा. तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए बाकी शेड्यूल का ऐलान होगा.

आज आईपीएल 2026 के शुरुआती 15-20 दिनों का शेड्यूल ही जारी किया जा सकता है. यानी अप्रैल के मध्य तक का ही शेड्यूल अभी जारी होगा. इसके बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख को ध्यान में रखते हुए टीमों का शेड्यूल होगा. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चेन्नई सुपर किंग्स, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और असम में गुवाहाटी, राजस्थान रॉयल्स का दूसरा होम ग्राउंड है.

IPL Schedule, IPL 2026, TATA IPL, BCCI, Indian Premier League, IPL 2026 matches
IPL Schedule 2026 Announcement Live: शाम चार से छह बजे के बीच आ सकता है शेड्यूल

IPL Schedule 2026 Announcement Live: आईपीएल 2026 का शेड्यूल आज शाम चार से छह बजे के बीच जारी हो सकता है.

IPL Schedule, IPL 2026, TATA IPL, BCCI, Indian Premier League, IPL 2026 matches
IPL Schedule 2026 Announcement Live: आज जारी हो सकता है आईपीएल 2026 का शेड्यूल

IPL Schedule 2026 Announcement Live: आईपीएल 2026 का शेड्यूल आज जारी किया जा सकता है. 28 मार्च से टूर्नामेंट का आयोजन होना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार आईपीएल का शेड्यूल दो चरणों में जारी किया जाएगा. पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में होने वाले चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. फिलहाल 15 अप्रैल तक का ही शेड्यूल सामने आ सकता है.

Tags:

Latest news

indian-team-shoaib-akhtar

भारत की जीत पर शोएब अख्तर के कड़वे बोल, 'क्रिकेट को बर्बाद कर दिया', मोहम्मद आमिर का भी अजीब बयान

By Bharat Malhotra
ipl-18

IPL Schedule 2026 Announcement Live: 28 मार्च से शुरू होगा आईपीएल, आज जारी हो सकता है शेड्यूल

By Akhilesh Tripathi
hardik-pandya-mahira

टीम इंडिया की जीत के बाद मैदान पर ही रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, देखें यह पांच तस्वीरें

By Akhilesh Tripathi
team-india-champion-3

कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, 161 दिन और छह खिताब, वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का फुल भौकाल

By Bharat Malhotra
ishan-kishan-92

ईशान किशन की बहन की फाइनल से पहले कार एक्सीडेंट में हुई थी मौत, खिताबी जीत को किया डेडिकेट

By Akhilesh Tripathi

Trending This Week

abhishek-sharma-65

न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में अभिषेक को... भारतीय दिग्गज कपिल देव ने क्या कहा ?

team-india-record-3

T20 WC 2026: ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ के लिए नॉमिनेट हुए आठ प्लेयर्स, लिस्ट में एक भारतीय

axar-patel-catch-3

VIDEO: ब्रूक या विल जैक्स, कौन सा कैच है अक्षर का फेवरेट, मैच के बाद खुद किया खुलासा

team-india-records-9

भारत- इंग्लैंड टी-20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में बने 20 बड़े रिकॉर्ड्स, टीम इंडिया ने रचा इतिहास

Photos More in photos

hardik-pandya-mahira

टीम इंडिया की जीत के बाद मैदान पर ही रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, देखें यह पांच तस्वीरें

team-india-champion-3

कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, 161 दिन और छह खिताब, वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का फुल भौकाल

team-india-win-celebration-2

T20 WC 2026: सूर्या के साथ झूमे लिटिल मास्टर, हार्दिक ने मैदान पर किया भांगड़ा, टॉप-10 मोमेंट्स

sanju-abhishek

संजू सैमसन से फिन एलन तक T20 World Cup 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज

india-beat-new-zealand-2

भारत तीसरी बार बना टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन, ये हैं फाइनल में जीत के सुपर-हीरो

akriti-agarwal-2

पृथ्वी साव ने की गर्लफ्रेंड से सगाई, जानें क्या है नाम और करती हैं काम