India Maharajas Vs World Giants Special Independence Day Match – Date, Time Venue And Where To Watch

लीजेंड्स लीग क्रिकेट (LLC) के दूसरे सीजन का आगाज होने से एक दिन पहले यानी 16 सितंबर को एक विशेष मैच खेला जाएगा जिसमें इंडिया महाराजा और वर्ल्ड जायंट्स की टीमें आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से जुड़े समारोहों को समर्पित होगा। इंडिया महाराजा का नेतृत्व पूर्व भारतीय कप्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली करेंगे जबकि वर्ल्ड जॉइंट्स की कमान इंग्लैंड के 2019 के विश्व कप विजेता कप्तान इयोन मोर्गन संभालेंगे। एलएलसी के दूसरे टूर्नामेंट की शुरुआत इस विशेष मैच के एक दिन बाद 17 सितंबर से होगी। इस टूर्नामेंट में चार टीम भाग लेंगी जो 22 दिन के अंदर 15 मैच खेलेंगी।

आइए जानते हैं इंडिया महाराजा और वर्ल्ड जायंट्स के बीच होने वाले मुकाबले के बारें में…..

इंडिया महाराजा और वर्ल्ड जायंट्स के बीच इंडिपेंडेंस डे स्पेशल लीजेंड्स लीग क्रिकेट मैच कब और कहां खेला जाएगा।

इंडिया महाराजा बनाम वर्ल्ड जायंट्स के बीच खास मुकाबला 16 सितंबर को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान में खेला जाएगा।

इंडिया महाराजा और वर्ल्ड जायंट्स के बीच मुकाबला कितने बजे शुरू होगा।

इंडिया महाराजा और वर्ल्ड जायंट्स के बीच मुकाबला शाम 7:00 बजे शुरू होगा।

इंडिया महाराजा बनाम वर्ल्ड जायंट्स इंडिपेंडेंस डे स्पेशल लीजेंड्स लीग क्रिकेट मैच किस टीवी चैनल पर आएगा।

इंडिया महाराजा बनाम वर्ल्ड जायंट्स के मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

इंडिया महाराजा बनाम वर्ल्ड जायंट्स इंडिपेंडेंस डे स्पेशल लीजेंड्स लीग क्रिकेट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं।

फैंस SonyLiv ऐप पर इस खास मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले पाएंगे।

इंडिया महाराजा vs वर्ल्ड जायंट्स मैच का स्क्वॉड

इंडिया महाराजा: सौरव गांगुली (कप्तान), वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ, यूसुफ पठान, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, इरफान पठान, पार्थिव पटेल (विकेटकीपर), स्टुअर्ट बिन्नी, एस श्रीसंत, हरभजन सिंह, नमन ओझा (विकेटकीपर), अशोक डिंडा, प्रज्ञान ओझा, अजय जडेजा, आरपी सिंह, जोगिंदर शर्मा और रितिंदर सिंह सोढ़ी।

वर्ल्ड जायंट्स: इयोन मोर्गन (कप्तान), लेंडल सिमंस, हर्शल गिब्स, जैक्स कैलिस, सनथ जयसूर्या, मैट प्रायर (विकेटकीपर), नाथन मैकुलम, जोंटी रोड्स, मुथैया मुरलीधरन, डेल स्टेन, हैमिल्टन मसाकाद्जा, मशरफे मुर्तजा, असगर अफगान, मिशेल जॉनसन, ब्रेट ली, केविन ओ ब्रायन और दिनेश रामदीन (विकेटकीपर)।

