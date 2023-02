LLC मास्टर्स के शेड्यूल का हुआ ऐलान, जानिए कब खेला जाएगा फाइनल

नई दिल्ली| एलएलसी मास्टर्स के पहले मैच में भारत महाराजा का सामना 10 मार्च को दोहा, कतर में एशिया लायंस से होगा. इस बारे में लीजेंड्स लीग क्रिकेट (एलएलसी) ने गुरुवार को जानकारी दी. एलएलसी मास्टर्स का फाइनल 20 मार्च को खेला जाएगा.

कुल मिलाकर, सीरीज के लिए आठ मैच निर्धारित हैं और सभी मैच दोहा के एशियन टाउन क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. उन्होंने कहा, "लेजेंड्स लीग क्रिकेट मास्टर्स का पिछला सीजन बहुत सफल रहा था. हमें पहले सीजन के लिए प्रशंसकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी. हम अपने दर्शकों के लिए इसे एक शानदार अनुभव बनाने की उम्मीद करते हैं."

लीजेंड्स लीग क्रिकेट के सह-संस्थापक और सीईओ रमन रहेजा ने कहा, "कोविड प्रतिबंधों के बावजूद, पहले सीजन के दौरान हमें देखने वालों की संख्या 250 मिलियन थी और हम इस साल दुनिया भर के प्रशंसकों से अच्छी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं."

Here is the fixture for the much-awaited season of #LLCMasters!