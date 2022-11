नई दिल्ली। IPL ऑक्शन से पहले फ्रैंचाइजियों के बीच खिलाड़ियों की ट्रेडिंग शुरू हो गई है। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटन्स ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सत्र के लिये न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को ‘ट्रेड’ (खिलाड़ियों का आदान प्रदान) किया।

गुजरात टाइटन्स ने फर्ग्यूसन को इस साल के शुरू में हुई आईपीएल की नीलामी में 10 करोड़ रूपये में खरीदा था। न्यूजीलैंड के इस खिलाड़ी ने टीम के लिये 13 मैच खेले और 12 विकेट हासिल किये जिसमें एक बार चार विकेट झटकना भी शामिल है।

यह तेज गेंदबाज पहले 2017 से 2021 तक दो बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रतिनधित्व कर चुका है। वहीं, गुरजाब को गुजरात टाइटन्स टीम में पिछले चरण में शामिल किया गया था। उन्हें इंग्लैंड के बल्लेबाज जेसन रॉय की जगह टीम से जोड़ा गया था लेकिन यह 20 साल का खिलाड़ी पिछले सत्र में एक भी मैच नहीं खेल पाया।

