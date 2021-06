भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC 2021) मैच में एक अतिरिक्त छठे दिन को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है. शुक्रवार को इस मैच का पहला दिन था, लेकिन बारिश ने यहां एक भी गेंद तो दूर मैच का टॉस तक नहीं होने दिया. अब जानकार मान रहे हैं कि यह मैच अपने रिजर्व डे यानी छठे दिन तक जरूर पहुंचेगा. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई दशकों बाद ऐसा मौका है, जब कोई मैच अपने छठे दिन में भी खेला जा सकता है. लेकिन यह पहला मौका नहीं है, जब कोई टेस्ट 5 दिन से ऊपर खेला जाएगा. इतिहास का सबसे लंबा टेस्ट मैच 12 दिनों तक चला था, जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच साल 1939 में खेला गया था. यह टाइमलेस टेस्ट मैच था, जिसे परिणाम आने तक खेला जाना था.

आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट 5 दिनों का होता है लेकिन दो विश्व युद्ध के दौरान टेस्ट क्रिकेट लंबे समय तक चलता था और एक बार यह 12 दिनों तक चला. यह मुकाबला 3-14 मार्च 1939 (12 दिन) में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच डर्बन में हुआ था. रेस्ट डे और वॉशआउट के बाद यह मुकाबला 12 दिनों बाद ड्रॉ पर खत्म हुआ. इस मैच में 43 घंटे 16 मिनट तक खेल चला था, जिसमें कुल 1981 रन बने और 5,447 गेंदें फेंकी गईं. यह मैच क्रिकेट के सबसे लंबे मैच के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है.

#OnThisDay in 1939, the longest Test of all commenced. The famous ‘timeless Test’ between South Africa and England, lasted eleven days, before the visitors had to return to Cape Town in order to sail home! pic.twitter.com/DLHFaIsDp3

