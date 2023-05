आईपीएल 2023 में आज लखनऊ सुपरजायंट्स और चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है.

बारिश की वजह से टॉस में देरी हो रही है. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में फिलहाल बारिश बंद है, मैदान से कवर्स को हटाया जा रहा है. टॉस शाम साढ़े तीन बजे होगा. मैच 3.45 से शुरू हो सकता है.

लखनऊ के नियमित कप्तान केएल राहुल चोटिल हैं और आज का मैच नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह क्रुणाल पांड्या टीम के कप्तान हैं. ऐसे में लखनऊ के लिये मेहमान चेन्नई को रोकने की कड़ी चुनौती होगी.

Hello from Lucknow ??

The Toss has been delayed in the #LSGvCSK clash ☁️

Stay tuned for further updates.

— IndianPremierLeague (@IPL) May 3, 2023