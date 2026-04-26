LSG vs KKR Live Score: लखनऊ vs कोलकाता, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

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LSG vs KKR Live Score: लखनऊ सुपरजायंट्स ने टॉस जीता, केकेआर की पहली बल्लेबाजी

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders Match Scorecard and Updates

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 26, 2026, 06:53 PM IST

Published On Apr 26, 2026, 06:53 PM IST

Last UpdatedApr 26, 2026, 06:53 PM IST

LSG VS KKR

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LSG vs KKR Live Score: आईपीएल 2026 के 38वें मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है. लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. जार्ज लिंडे की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है.

इस सीजन दोनों टीमें इससे पहले एक बार आमने-सामने हो चुकी है, जहां केकेआर को हार का सामना करना पड़ा था.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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