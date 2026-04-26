LSG vs KKR Live Score: लखनऊ vs कोलकाता, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

LSG vs KKR Live Score: आईपीएल 2026 के 38वें मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है. लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. जार्ज लिंडे की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है.

इस सीजन दोनों टीमें इससे पहले एक बार आमने-सामने हो चुकी है, जहां केकेआर को हार का सामना करना पड़ा था.