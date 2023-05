LSG vs MI: क्रुणाल पांड्या 49 रन के स्कोर पर क्यों चले गए मैदान से बाहर? जानें पूरा मामला

मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ IPL 2023 के 63वें मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. मुंबई ने टीम में चार तेज गेंदबाजों और दो स्पिनरों को जगह दी. वहीं पांच बार की चैम्पियन टीम ने एक बदलाव करते हुए बायें हाथ के स्पिनर कुमार कार्तिकेय की जगह आफ स्पिनर रितिक शोकीन को उतारा. लखनऊ ने काइल मायर्स की जगह नवीनुल हक , आवेश खान की जगह दीपक हुड्डा और अमित मिश्रा की जगह स्वप्निल सिंह को शामिल किया.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ का आगाज बेहद खराब रहा. पहले 3 ओवरों में दीपक हुड्डा और प्रेरक मांकड़ सस्ते में पवेलियन लौट गए. दोनों बल्लेबाजों को लगातार 2 गेंदों पर जेसन बेहरनडोर्फ ने आउट किया. हुड्डा 5 रन बनाकर आउट हुए जबकि मांकड़ अपना खाता भी नहीं खोल सके.

पावरप्ले की समाप्ति के तुरंत बाद ही क्विंटन डिकॉक भी 35 रन के स्कोर पर पीयूष चावला का शिकार बन गए. 7 ओवर में 3 बड़े विकेट गिरने के बाद लखनऊ की लड़खड़ाती पारी को कप्तान क्रुणाल पांड्या ने मार्कस स्टोयनिस के साथ मिलकर संभाला और जल्द ही 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली.

14 ओवर की समाप्ति के साथ ही लखनऊ के 100 रन भी पूरे हो गए जिसमें क्रुणाल के 44 रनों का योगदान रहा. इस तरह कप्तान क्रुणाल पांड्या IPL 2017 के बाद अपना सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाने में सफल रहे. इससे पहले उन्होंने IPL 2017 के फाइनल में मुंबई के लिए 47 रनों का स्कोर बनाया था.

क्रुणाल के पास 16वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा करने का बेहतरीन मौका था लेकिन आखिरी गेंद पर रन आउट होने से बच गए. पांड्या को चलने में दिक्कत हुई और फिर उन्होंने मैदान से बाहर जाने का फैसला किया. क्रुणाल रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर चले गए. इस तरह कप्तान अपने 50 से एक रन दूर रह गए. उनकी जगह निकोलस पूरन ने मैदान में एंट्री मारी.

