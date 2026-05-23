LSG vs PBKS Live Score, IPL 2026: लखनऊ vs पंजाब, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Lucknow Super Giants vs Punjab Kings match Scorecard and Updates

May 23, 2026, 06:39 PM IST

Last Updated May 23, 2026, 06:39 PM IST

Published On May 23, 2026, 06:39 PM IST

Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule Lucknow 69/2 (6.3) Run Rate: (Current: 10.62) Last Wicket: Nicholas Pooran b Marco Jansen 2 (7) - 20/2 in 2.5 Over Ayush Badoni 43 * (17) 5x4, 3x6 Josh Inglis 21 (14) 4x4, 0x6 Yuzvendra Chahal (0.3-0-3-0) * Azmatullah Omarzai (3-0-29-1)

LSG vs PBKS Live Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 68वें मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

लखनऊ सुपर जाइंट्स (प्लेइंग इलेवन): जोश इंग्लिस, अर्शिन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, अर्जुन तेंदुलकर, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मोहसिन खान

इम्पैक्ट सब: शाहबाज़ अहमद, दिग्वेश सिंह राठी, मणिमारन सिद्धार्थ, हिम्मत सिंह, आकाश महाराज सिंह

पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

इम्पैक्ट सब: हरप्रीत बराड़, मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे

प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए पीबीकेएस को हर हाल में एलएसजी के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी.

आईपीएल 2026 में अच्छी शुरुआत के बाद पंजाब किंग्स की फॉर्म गायब हो गई है. पीबीकेएस को पिछले छह मुकाबलों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है. बल्लेबाजी में प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर को छोड़कर पिछले कुछ मुकाबलों में पीबीकेएस के बल्लेबाज रनों के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दिए हैं. दूसरी तरफ, प्लेऑफ की रेस से पहले से बाहर हो चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स का खेल बिगाड़ने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. एलएसजी का बल्लेबाजी क्रम पिछले दो मुकाबलों में शानदार फॉर्म में दिखाई दिया है.