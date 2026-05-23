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LSG vs PBKS Live Score, IPL 2026: लखनऊ vs पंजाब, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Lucknow Super Giants vs Punjab Kings match Scorecard and Updates

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 23, 2026, 06:39 PM IST

Published On May 23, 2026, 06:39 PM IST

Last UpdatedMay 23, 2026, 06:39 PM IST

LSG VS PBKS Match

LSG VS PBKS Match

LSG vs PBKS Live Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 68वें मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

लखनऊ सुपर जाइंट्स (प्लेइंग इलेवन): जोश इंग्लिस, अर्शिन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, अर्जुन तेंदुलकर, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मोहसिन खान

इम्पैक्ट सब: शाहबाज़ अहमद, दिग्वेश सिंह राठी, मणिमारन सिद्धार्थ, हिम्मत सिंह, आकाश महाराज सिंह

पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

इम्पैक्ट सब: हरप्रीत बराड़, मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे

प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए पीबीकेएस को हर हाल में एलएसजी के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी.

आईपीएल 2026 में अच्छी शुरुआत के बाद पंजाब किंग्स की फॉर्म गायब हो गई है. पीबीकेएस को पिछले छह मुकाबलों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है. बल्लेबाजी में प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर को छोड़कर पिछले कुछ मुकाबलों में पीबीकेएस के बल्लेबाज रनों के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दिए हैं. दूसरी तरफ, प्लेऑफ की रेस से पहले से बाहर हो चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स का खेल बिगाड़ने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. एलएसजी का बल्लेबाजी क्रम पिछले दो मुकाबलों में शानदार फॉर्म में दिखाई दिया है.

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LSG vs PBKS Live Score, IPL 2026: लखनऊ को पहला झटका, अर्शिन कुलकर्णी खाता भी नहीं खोल सके

LSG vs PBKS Live Score, IPL 2026: लखनऊ को पहला झटका, अर्शिन कुलकर्णी खाता भी नहीं खोल सके. अजमातुल्लाह ओमरजई ने पंजाब किंग्स को पहली सफलता दिलाई है.

LSG vs PBKS Live Score, IPL 2026: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

लखनऊ सुपर जाइंट्स (प्लेइंग इलेवन): जोश इंग्लिस, अर्शिन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, अर्जुन तेंदुलकर, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मोहसिन खान

इम्पैक्ट सब: शाहबाज़ अहमद, दिग्वेश सिंह राठी, मणिमारन सिद्धार्थ, हिम्मत सिंह, आकाश महाराज सिंह

पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

इम्पैक्ट सब: हरप्रीत बराड़, मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे

LSG vs PBKS Live Score, IPL 2026: पंजाब किंग्स ने टॉस जीता, लखनऊ की पहले बल्लेबाजी

LSG vs PBKS Live Score, IPL 2026: पंजाब किंग्स ने टॉस जीता, लखनऊ की पहले बल्लेबाजी. लखनऊ की टीम में अर्जुन तेंदुलकर और अर्शिन कुलकर्णी को मौका दिया गया है.

LSG vs PBKS Live Score, IPL 2026: प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने उतरेगी पंजाब किंग्स

आईपीएल 2026 के 68वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत पंजाब किंग्स के साथ होनी है. लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए पंजाब किंग्स को हर हाल में एलएसजी के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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