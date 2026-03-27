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LSG IPL 2026 Full Schedule: ऋषभ पंत की LSG का आईपीएल 2026 का पूरा शेड्यूल
आईपीएल 2026 में लखनऊ का पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होगा. और टीम अपना 14वां व आखिरी लीग मैच 23 मी को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलेगी.
IPL 2026 Lucknow Super Giants (LSG Full Schedule): लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने साल 2022 में आईपीएल में डेब्यू किया. लेकिन कप्तान और मालिकों के बीच संबंधों को लेकर यह टीम हमेशा चर्चा में रही है. हालांकि सीजन शुरू होने से पहले टीम के मालिक संजीव गोयनका ने सभी अटकलों को खारिज किया.
गुरुवार को बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के शेड्यूल का दूसरा फेज जारी किया. बोर्ड ने इससे पहले 20 मैचों का शेड्यूल जारी किया था. अब लीग के बचे हुए 50 मैचों का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है. प्लेऑफ के मैचों का शेड्यूल अभी सामने नहीं आया है. पहले ऐसी भी चर्चा थी कि इस बार आईपीएल में मैचों की संख्या में इजाफा हो सकता है. बोर्ड इस बार 84 मैच कर सकता है. हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ. और इस बार भी बोर्ड ने मैचों की संख्या 74 ही रखी है.
लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो इस बार टीम ने अपने लोगो में बदलाव किया है. और ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम को उम्मीद होगी कि ऐसा करने से इस बार उसकी किस्मत में बदलाव होगा.
साल 2025 लखनऊ सुपर जायंट्स का सीजन अच्छा नहीं रहा था. टीम ने 14 में से छह ही मैच जीते थे. और वह सातवें नंबर पर रही थी.
मैचों की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स अपने पहले मैच में 1 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स का स्वागत करेगी. इसके बाद पांच अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद और सात को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उनके घर पर खेलने के बाद टीम 12 अप्रैल को गुजरात टाइटंस का स्वागत करेगी.
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) आईपीएल 2026 शेड्यूल
|मैच नंबर
|तारीख
|दिन
|मैच
|स्थान
|समय
|1
|1 अप्रैल
|बुधवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स
|लखनऊ
|शाम 7:30 बजे
|2
|5 अप्रैल
|रविवार
|सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
|हैदराबाद
|दोपहर 3:30 बजे
|3
|9 अप्रैल
|गुरुवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
|कोलकाता
|शाम 7:30 बजे
|4
|12 अप्रैल
|रविवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटन्स
|लखनऊ
|दोपहर 3:30 बजे
|5
|15 अप्रैल
|बुधवार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
|बेंगलुरु
|शाम 7:30 बजे
|6
|19 अप्रैल
|रविवार
|पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
|न्यू चंडीगढ़
|शाम 7:30 बजे
|7
|22 अप्रैल
|बुधवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स
|लखनऊ
|शाम 7:30 बजे
|8
|26 अप्रैल
|रविवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
|लखनऊ
|शाम 7:30 बजे
|9
|4 मई
|सोमवार
|मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
|मुंबई
|शाम 7:30 बजे
|10
|7 मई
|गुरुवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|लखनऊ
|शाम 7:30 बजे
|11
|10 मई
|रविवार
|चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
|चेन्नई
|दोपहर 3:30 बजे
|12
|15 मई
|शुक्रवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
|लखनऊ
|शाम 7:30 बजे
|13
|19 मई
|मंगलवार
|राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
|जयपुर
|शाम 7:30 बजे
|14
|23 मई
|शनिवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स
|लखनऊ
|शाम 7:30 बजे
लखनऊ सुपर जाइंट्स आईपीएल 2026 पूरी टीम:
ऋषभ पंत, एडेन मार्कराम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस। मिशेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, वानिंदु हसरंगा, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्टजे, नमन। तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान