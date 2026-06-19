IPL 2027 से पहले दिल्ली और लखनऊ के बीच होगी स्टार खिलाड़ियों की अदला-बदली

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच बड़े खिलाड़ियों की अदला-बदली हो सकती है. खबर है नीलामी से पहले ही टीमें ट्रेडिंग के जरिए अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को साथ जोड़ने की कवायद शुरू कर चुकी हैं. और इस बार यह ट्रेड कुछ ऐसा होगा जो कई लोगों के लिए सरप्राइजिंग हो सकता है. खबरों की मानें तो यह आईपीएल के सबसे बड़े ट्रेड में से एक हो सकता है.

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर कहती है कि कुलदीप यादव दिल्ली कैपिटल्स का साथ छोड़ सकते हैं. उनके लखनऊ सुपर जायंट्स में जाने की खबरें हैं. वहीं बीते दो सीजन से लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी संभाल रहे ऋषभ पंत एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स के साथ जा सकते हैं. खबर कहती है कि यह बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है. हालांकि इस डील की पुष्टि अभी नहीं हुई है लेकिन इस अदला-बदली को लगभग तय माना जा रहा है. अखबार ने इस बारे में जब लखनऊ फ्रैंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका से संपर्क करना चाहा. लेकिन उनकी ओर से आधिकारिक जवाब नहीं मिल पाया है.

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IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे पंत, प्रदर्शन रहा खराब

आईपीएल 2025 की नीलामी में संजीव गोयनका के मालिकाना हक वाली टीम ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये देकर अपनी टीम से जोड़ा था. वह आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे. लेकिन बल्ले और कप्तानी दोनों में पंत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. टीम दोनों ही बार प्लेऑफ के लिए क्वॉलिफाइ नहीं कर सकी. साल 2025 में टीम सातवें और 2026 में आखिरी यानी 10वें स्थान पर रही.

बल्ले से भी पंत ने 2025 में 269 और 2026 में 312 रन ही बनाए. इस प्रदर्शन के बाद पंत पर लगातार दबाव बढ़ रहा था. और इसी वहज से उन्होंने आईपीएल 2026 के बाद कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था. लखनऊ टीम प्रबंधन की ओर से भी पंत के प्रदर्शन पर निराशा जताई गई थी. टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट टॉम मूडी का कहना था कि इस्तीफा देने का फैसला पंत का खुद का था. हालांकि ये भी खबरें थीं कि टीम प्रबंधन और पंत के बीच कई मुद्दों पर शायद सहमति नहीं है.

तो दिल्ली का क्या होगा?

केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स में आने से पहले लखनऊ सुपर जायंटस की टीम का हिस्सा थे. लेकिन उनके और टीम के मालिक संजीव गोयनका के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे थे. सार्वजनिक तौर पर गोयनका के राहुल के साथ व्यवहार की आलोचना भी हुई थी. तो राहुल दिल्ली तो पहुंचे लेकिन टीम ने कप्तानी अक्षर पटेल को सौंपी. टीम ने राहुल को बतौर बल्लेबाज ही मौका दिया. तो क्या अब दिल्ली भी कप्तानी में बदलाव करेगी. या पंत की दिल्ली कैपिटल्स की टीम में बतौर कप्तान वापसी होगी. दिल्ली की टीम ने नीलामी में पंत को खरीदने की बहुत कोशिश की थी लेकिन बोली उनकी उम्मीद से काफी ज्यादा हो गई थी. दिल्ली की टीम के मालिकों की ओर से कहा गया था कि वह पंत को अपनी टीम में रखना चाहते थे.

कुलदीप की फिरकी इकाना में?

घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश की ओर से खेलने वाले कुलदीप यादव भी दिल्ली कैपिटल्स से निकलकर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा बन सकते हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने कुलदीप को ₹ 13.25 करोड़ में रीटेन किया था. 2022 में कुलदीप कोलकाता नाइट राइडर्स से दिल्ली कैपिटल्स पहुंचे थे. उन्होंने चार सीजन में दिल्ली के लिए 72 विकेट लिए हैं. 2022 में उन्होंने 21 और 2023 में 10, और उसके बाद 16, 15 और 10 विकेट लिए.

युवराज भी दिल्ली की टीम से जुड़ेंगे!

दिल्ली कैपिटल्स के खेमे से एक खबर और आ रही है कि युवराज सिंह टीम के कोचिंग स्टाफ से जुड़ सकते हैं. युवराज बतौर खिलाड़ी दिल्ली की फ्रैंचाइजी के लिए खेल चुके हैं. तब टीम का नाम दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करता था. यह बताते चलें कि आईपीएल 2026 में दिल्ली के प्रदर्शन के बाद ऐसी चर्चाएं थीं कि टीम मालिक कोचिंग स्टाफ की रणनीतियों से ज्यादा खुश नहीं है. खास तौर पर हेमंग बदानी को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है. 44 साल के युवराज पर्सनल लेवल पर कई युवा खिलाड़ियों के साथ काम कर चुके हैं. अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, प्रभसिमरन सिंह, अब्दुल समद, संजू सैमसन, ऋषभ पंत और प्रियांश आर्या के साथ युवी ने काफी काम किया है. अभिषेक और शुभमन के साथ तो युवराज ने सबसे ज्यादा काम किया है.