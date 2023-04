IPL 2023: बल्लेबाजों की नाकामी से राजस्थान को मिली घर में हार, लखनऊ ने जीता चौथा मैच

जयपुर सलामी बल्लेबाज काइल मायर्स के अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से लखनऊ सुपरजाइंट्स ने बुधवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया. सुपरजाइंट्स के 155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल्स की टीम सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल (35 गेंद में 44 रन, चार चौके, दो छक्के) और जोस बटलर (41 गेंद में 40 रन, चार चौके, एक छक्का) के बीच पहले विकेट की 87 रन की साझेदारी के बावजूद छह विकेट पर 144 रन ही बना सकी.

सुपरजाइंट्स की ओर से आवेश खान ने 25 रन पर तीन जबकि मार्कस स्टोइनिस ने 28 रन पर दो विकेट चटकाए. नवीन उल हक ने किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में सिर्फ 19 रन दिए लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला.

सुपरजाइंट्स की टीम ने इससे पहले मायर्स (51) के अर्धशतक से सात विकेट पर 154 रन बनाए. मायर्स ने दो जीवनदान का फायदा उठाने वाले कप्तान लोकेश राहुल (39) के साथ पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े. निकोलस पूरन (29) और मार्कस स्टोइनिस (21) ने पांचवें विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी करके स्कोर 150 रन के पार पहुंचाया. रॉयल्स की ओर से अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (23 रन पर दो विकेट) सबसे सफल गेंदबाज रहे जबकि ट्रेंट बोल्ट (16 रन पर एक विकेट) ने किफायती गेंदबाजी की.

