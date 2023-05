IPL 2023: कोलकाता को 1 रन से मात देकर लखनऊ सुपर जायंट्स ने प्लेऑफ में बनाई जगह

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 की तीसरी प्लेऑफ टीम का भी ऐलान हो गया है. गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद अब लखनऊ सुपर जायंट्स ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है. लखनऊ ने कोलकाता को हराकर टॉप-4 में अपनी जगह पक्की की.

IPL 2023 के 68वें मैच में लखनऊ ने निकोलस पूरन की 30 गेंद में 58 रन की पारी के साथ छठे विकेट के लिए आयुष बडोनी (25) के साथ 47 गेंद में 74 रन की साझेदारी के दम पर बीच के ओवरों में लड़खड़ाने के बाद शानदार वापसी करते हुए आठ विकेट पर 176 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया. इसके जवाब में कोलकाता की टीम 175/7 रन का स्कोर ही बना सकी.

