IPL पर चढ़ा फुटबॉल का रंग, KKR के खिलाफ लखनऊ पहनेगी मोहन बागान क्लब की जर्सी

कोलकाता। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ सुपर जायंट्स शनिवार को यहां कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने आईपीएल मैच में मोहन बागान की मशहूर हरी और मैरून रंग की जर्सी पहनेगी. आरपीएसजी ग्रुप, जिसने 2022 में आईपीएल के 10 टीमों के विस्तार के बाद लखनऊ फ्रेंचाइजी खरीदी, इंडियन सुपर लीग (ISL) टीम मोहन बागान के मालिक भी हैं. मोहन बागान ISL 2022-23 की चैंपियन है.

एलएसजी टीम के मालिक शाश्वत गोयनका ने कहा, "यह (मोहन बागान) कोई संस्था नहीं है, यह वास्तव में एक भावना है. इसकी विरासत कोलकाता शहर का प्रतिनिधित्व करती है. इसे ध्यान में रखते हुए, हमने फैसला किया है कि ईडन गार्डन्स में केकेआर के खिलाफ शनिवार के मैच में एलएसजी मैरून और हरे रंग की जर्सी को धारण करेगा. यह मोहन बागान की विरासत और हमारे शहर की विरासत का सम्मान करने का हमारा तरीका है."

Lucknow's #GazabAndaz, now in Kolkata's colours. ?

Our tribute to Mohun Bagan and the City of Joy. ?? pic.twitter.com/JTaWpSB1vq

— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) May 18, 2023