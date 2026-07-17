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ल्यूक रोंची छोड़ेंगे न्यूजीलैंड टीम के बैटिंग कोच का पद, भारत के खिलाफ होगी आखिरी सीरीज

ल्यूक रोंची न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के पद से इस्तीफा देंगे. रोंची अक्टूबर में न्यूजीलैंड के भारत दौरे के दौरान टीम के साथ काम करना जारी रखेंगे और इस सीरीज के बाद टीम से अलग हो जाएंगे. भारत सीरीज के बाद वह बिग बैश लीग (BBL) में मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम के नए...

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 17, 2026, 02:28 PM IST

Published On Jul 17, 2026, 02:28 PM IST

Last UpdatedJul 17, 2026, 02:28 PM IST

Luke Ronchi

Luke Ronchi

ल्यूक रोंची न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के पद से इस्तीफा देंगे. रोंची अक्टूबर में न्यूजीलैंड के भारत दौरे के दौरान टीम के साथ काम करना जारी रखेंगे और इस सीरीज के बाद टीम से अलग हो जाएंगे. भारत सीरीज के बाद वह बिग बैश लीग (BBL) में मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम के नए हेड कोच बनेंगे.

रोंची ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देशों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं. उन्होंने साल 2020 में न्यूजीलैंड टीम के फुल-टाइम बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाली थी, उस समय पीटर फुल्टन के कैंटरबरी का मुख्य कोच बनने के बाद यह पद खाली हुआ था.

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रोंची ने कहा कि नेशनल टीम के साथ काम करना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा रहा. उन्होंने कहा कि इतने सालों तक खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के साथ काम करने का मौका मिलना उनके लिए गर्व की बात है, उनका हमेशा यही लक्ष्य रहा कि टीम के बल्लेबाज इंटरनेशनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करें. उन्होंने कहा कि इस दौरान टीम के साथ कई यादगार पल बिताने का अवसर मिला, जिन्हें वह हमेशा याद रखेंगे.

काफी सफल रहा है ल्यूक रोंची का कार्यकाल

रोंची के कार्यकाल में न्यूजीलैंड टीम ने कई बड़ी सफलताएं हासिल कीं. टीम ने 2021 में पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता. इसके अलावा 2021 और 2026 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई. इसके अलावा न्यूजीलैंड ने 2024 में भारत को उसी के घर में 3-0 से टेस्ट सीरीज में हराया, टीम ने 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन किया. इसी साल जनवरी में भारत के खिलाफ उन्हीं की सरजमीं पर 2-1 से वनडे सीरीज जीती और जून में इंग्लैंड को उनकी ही धरती पर टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया.

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टीम की सफलता के लिए पूरी मेहनत करते रहे रोंची: टॉम लैथम

न्यूजीलैंड के टेस्ट कप्तान टॉम लैथम ने रोंची की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि रोंची टीम के सबसे अहम सदस्यों में से एक रहे हैं, पहले खिलाड़ी के रूप में और बाद में कोच के तौर पर उन्होंने टीम के माहौल और संस्कृति को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई. लैथम ने कहा कि रोंची की कोचिंग में कई खिलाड़ियों के खेल में सुधार आया,वह हमेशा टीम की सफलता के लिए पूरी मेहनत करते रहे और इसका असर मैदान पर साफ दिखाई दिया. उन्होंने कहा कि टीम रोंची को जरूर याद करेगी,लेकिन उनके नए सफर के लिए सभी खिलाड़ी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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