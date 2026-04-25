Lungi Ngidi Injury: आईपीएल 2026 में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच के दौरान बड़ा हादसा हुआ. कैच लेते समय दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी लुंगी एनगिडी का सिर जमीन से टकरा गया. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मैदान पर एंबुलेंस लाया गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी के दौरान तीसरे ओवर में यह घटना हुई. अक्षर पटेल की गेंद पर प्रियांश आर्य ने हवा में शॉट खेला. हवा में गई यह गेंद मिड ऑफ के फ़ील्डर लुंगी एनगिडी तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन पीछे की तरफ भागने के क्रम में वह पीछे की तरफ़ से गिरे और वह संतुलन नहीं बना सके, जिससे उनके सिर पर झटका लगा और उनका सिर और कंधा जमीन से टकराया गया.

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मैदान पर गिरते ही एनगिडी ने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया और कुछ समय तक जमीन पर ही स्थिर रहे. वह कुछ मिनट तक मैदान पर लेटे रहे, जिसके बाद टीम के फिजियो और डॉक्टर तुरंत मौके पर पहुंचे, प्रारंभिक जांच के दौरान उनकी गर्दन को स्थिर रखने के लिए नेक ब्रेस लगाया गया.

चोट के बाद मैदान पर पहुंचा एंबुलेंस

जमीन पर गिरने के बाद एनगिडी दर्द में दिखे, जिसके बाद पहले स्ट्रेचर मैदान पर लाया गया. उनकी चोट की गंभीरता को देखते हुए मैदान पर एंबुलेंस लाया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. इस दौरान कैपिटल्स के खिलाड़ी चिंतित नजर आए और मैदान में सन्नाटा पसर गया।

एनगिडी की जगह कन्कशन सब्स्टिट्यूट (सिर में गंभीर चोट पर वैकल्पिक खिलाड़ी) के तौर पर विपराज निगम मैदान पर उतरे.

केएल राहुल के शतक दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए 264 रन

केएल राहुल की आक्रामक नाबाद शतकीय पारी और नीतीश राणा के साथ दूसरे विकेट के लिए 96 गेंदों में 220 रन की साझेदारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए दो विकेट पर 264 रन बनाए. यह इस सीजन का सर्वोच्च स्कोर होने के साथ आईपीएल इतिहास में कैपिटल्स का सबसे बड़ा स्कोर है.

आईपीएल में अपने छठे शतक के दौरान राहुल ने 67 गेंदों की पारी में 16 चौके और नौ छक्के लगाए, जबकि राणा ने 44 गेंदों की पारी में 11 चौके और चार छक्कों की मदद से 91 रन बनाए. दोनों की 220 रन की साझेदारी आईपीएल की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है. सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के नाम है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की इस जोड़ी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 2016 में दूसरे विकेट के लिए 229 रन की साझेदारी की थी.

राहुल का यह स्कोर किसी भारतीय बल्लेबाज का आईपीएल में सबसे बड़ा, जबकि ओवरऑल तीसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. उन्होंने 226 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. राहुल को 12 रन के स्कोर पर अर्शदीप की गेंद पर शशांक सिंह ने कैच छोड़कर जीवनदान दिया और इस बल्लेबाज ने उसका पूरा फायदा उठाते हुए मैदान के हर कोने में बाउंड्री लगाई.