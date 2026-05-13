CSK की टीम हुई और खतरनाक, बीच सीजन में जुड़ा यह खूंखार खिलाड़ी

चेन्नई सुपर किंग्स ने चोटिल रामकृष्ण घोष के रिप्लेसमेंट का फैसला कर लिया है. चेन्नई की टीम ने कर्नाटक के खूंखार ऑलराउंडर को टीम में शामिल किया है.
Published On May 13, 2026, 01:43 PM IST
Last UpdatedMay 13, 2026, 01:43 PM IST
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New Member in CSK Camp: आईपीएल के शुरुआती दौर में खराब फॉर्म से जूझने वाली चेन्नई सुपर किंग्स अब शानदार वापसी कर चुकी है. सीएसके के खिलाड़ी मैच दर मैच अपने प्रदर्शन से लीग में धमाल मचा रहे हैं. बात गेंदबाजी की हो या बल्लेबाजी की हर खेमे में चेन्नई सुपर किंग्स का जलवा देखने को मिल रहा है. इस शानदार प्रदर्शन के बीच चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब और भी खतरनाक हो गई है. जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स में एक ऐसा खिलाड़ी जुड़ा है जिसके आने के बाद सीएसके का खेमा और भी मजबूत नजर आ रहा है.
क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स ने कर्नाटक के ऑल राउंडर मैकनिल हेडली को अपने साथ जोड़ा है. वह आईपीएल 2026 में सीएसके के लिए बाकी बचे मैचों में खेलते हुए नजर आ सकते हैं. हेडली को चेन्नई की ओर से यह मौका रामकृष्ण घोष की इंजरी के बाद मिला है.
दरअसल, मुंबई के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में रामकृष्ण घोष का चोटिल हो गए थे और उनका दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया था. इस वजह से वह इस सीजन के बाकी बचे मैचों से बाहर हो चुके हैं. अब उनकी जगह ही सीएसके की टीम ने रामकृष्ण घोष को शामिल किया है. रिपोर्ट्स के अनुसार सीएसके के सीईओ काशी विश्नाथन ने खुद हेडली को शामिल करने की पुष्टि की है.
मैकनिल हेडली नोरोन्हा कर्नाटक के तूफानी ऑलराउंडर हैं. वह अपने बड़े-बड़े शॉट्स के लिए काफी मशहूर हैं. तेज तर्रार बल्लेबाजी के साथ-साथ हेडली ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. महाराजा ट्रॉफी में उन्होंने मंगलुरु ड्रैगन्स के साथ खेलते हुए 13 मैचों में 253 रन बनाए थे. इस टूर्नामेंट में उन्होंने 19 छक्के लगाए थे. सीएसके उनके इसी प्रतिभा से प्रभावित हुई है और उन्हें अपने साथ जोड़ा है. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब यही चाहेगी कि जब भी इस खिलाड़ी को मौका मिले वह अपने बल्ले से धमाका करे और टीम के लिए उपयोगी रन बनाए और चेन्नई को छठा आईपीएल खिताब जीतने में मदद कर सके.