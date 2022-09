टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल आईपीएल से संन्यास नहीं ले रहे हैं. महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि वह रविवार को फेसबुक पर लाइव आएंगे, जिसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि धोनी आईपीएल से रिटायर होने की घोषणा कर सकते हैं, मगर जब रविवार को धोनी फेसबुक पर आए तो उन्होंने ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया.

धोनी की फैन फॉलोइंग का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि धोनी ने दो बजे लाइव आने की बात कही थी, मगर उसके पहले से ही लाखों लोग उनके फेसबुक पेज से जुड़ गए थे. दरअसल धोनी बिस्कुट कंपनी ओरिया के भारत में पहले लॉन्च के लिए आए थे, इससे पहले धोनी और उनकी बेटी जीवा इस कंपनी के लिए एड भी कर चुके हैं.

धोनी ने लाइव में ओरियो बिस्कुट और 2011 विश्व कप का कनेक्शन जोड़ते हुए कहा कि मैं 2011 वापस लेकर ला रहा हूं.. इतिहास बनाने और इसे फिर से दोहराने के लिए आप भी आगे आएं.’

“Oreo launched in India for the first time in 2011 and India won the World Cup in 2011 and now in this year in 2022 T20 World Cup and Oreo launched in India once again So you understand the connection.” MS Dhoni

So emotional yaar respect for msd increased ❤️ @msdhoni #MSDhoni pic.twitter.com/0NGuTeWVQk

— Shivam Yadav (@ShivamY84756587) September 25, 2022