'माही भाई आपके लिए कुछ भी...', धोनी को लेकर जडेजा ने लिखी दिल की बात

इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन के फाइनल मैच में रोमांच की पराकाष्ठा देखने को मिली. आखिरी गेंद तक खिंचे इस फाइनल मुकाबले में अंत में बाजी चेन्नई सुपर किंग्स ने मारी. जडेजा ने चौका जड़ते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 5वीं बार चैंपियन बनाया और माही के खाते में एक और ट्रॉफी जोड़ दी.

इस शानदार जीत के बाद फाइनल मैच के हीरो जडेजा ने सोशल मीडिया के जरिए धोनी पर जमकर प्यार लुटाया. उन्होंने इस खिताबी जीत को अपने कप्तान को समर्पित किया. साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें जडेजा की वाइफ ट्रॉफी पकड़े हुए हैं और धोनी बराबर में बैठे नजर आ रहे हैं. ये खूबसूरत फोटो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.

रवींद्र जडेजा ने जीत के बाद ट्रॉफी के तस्वीरें शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, "हमने ये सिर्फ और सिर्फ “एमएस धोनी” के लिए किया. माही भाई आपके लिए तो कुछ भी…"

We did it for ONE and ONLY “MS DHONI.? mahi bhai aapke liye toh kuch bhi…❤️❤️ pic.twitter.com/iZnQUcZIYQ

— Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) May 30, 2023