IPL 2023: पंजाब के प्रभसिमरन ने ठोका अपना पहला IPL शतक, ऐसा करने वाले बने दूसरे भारतीय

पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन ने 61 गेंदों पर अपना पहला IPL शतक जड़ इतिहास रच दिया है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ IPL 2023 के 58वें मैच में उनके बल्ले से ये शतक आया है. इस सीजन शतक जड़ने वाले वह दूसरे अनकैप्ड भारतीय क्रिकेटर हैं. वह पंजाब के लिए शतक लगाने वाले 12वें बल्लेबाज हैं जबकि पंजाब की ओर से आया ये 14वां शतक है. प्रभसिमरन ने 65 गेंदों पर 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से 103 रनों की पारी खेली. उन्हें 19वें ओवर में मुकेश कुमार ने बोल्ड किया.

