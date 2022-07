चांगवन: भारत के अनुभवी निशानेबाज मैराज अहमद खान ने सोमवार को आईएसएसएफ विश्व कप में पुरूषों की स्कीट स्पर्धा में देश को पहला स्वर्ण पदक दिला दिया ।

40 शॉट के फाइनल में उत्तर प्रदेश के 46 वर्ष के मैराज ने 37 का स्कोर करके कोरिया के मिंसु किम (36) और ब्रिटेन के बेन लीवेलिन (26) को पछाड़ा ।

दो बार के ओलिंपियन और इस बार चांगवन में भारतीय दल के सबसे उम्रदराज सदस्य मैराज ने 2016 में रियो दि जिनेरियो विश्व कप में रजत पदक जीता था।

इससे पहले अंजुम मुद्गिल, आशी चौकसी और सिफ्ट कौर सामरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।

A happy @MairajKhanOLY atop the podium with fellow medalists after his gold? winning performance in the Mens #Skeet at the @ISSF_Shooting #worldcup in #Changwon #Korea It was a historic 1st for #India at the ISSF level in the discipline @Media_SAI @WeAreTeamIndia pic.twitter.com/RP2nsbOdvF

— NRAI (@OfficialNRAI) July 18, 2022