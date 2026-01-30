VIDEO: 'कोई फोटो नहीं, चेता को डिस्टर्ब मत करो'... संजू सैमसन के बॉडीगार्ड बने सूर्या

VIDEO: 'चेता को डिस्टर्ब मत करो'... संजू सैमसन के बॉडीगार्ड बने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव

पांचवें टी-20 मैच के लिए टीम इंडिया के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय संजू सैमसन के समर्थन में नारे लग रहे थे.

Surya sanju

Surya kumar yadav became Sanju Samson Bodyguard: भारत और न्यूजीलैंड की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज के आखिरी मैच में शनिवार को आमने-सामने होगी. आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम में शनिवार को खेला जाना है, मैच के लिए भारतीय टीम तिरुवनंतपुरम पहुंच गई है. एयरपोर्ट पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव संजू सैमसन के बॉडीगार्ड के रूप में नजर आए. उन्होंने सैमसन के साथ जमकर मस्ती की, जिसका वीडियो बीसीसीआई के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया गया है.

तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतरने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी बस पकड़ने के लिए जा रहे थे, संजू सैमसन केरल से आते हैं, इसलिए राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचने और एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय सैमसन के समर्थन में नारे लग रहे थे. सैमसन कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ चल रहे थे, कैमरामैन दोनों की तस्वीरें लेने के लिए उनके आगे चल रहे थे, इतने में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘चेता को डिस्टर्ब मत करो’ और आगे हाथ बढ़ाकर सैमसन को चलने को कहा, सैमसन मुस्कुराते हुए नजर आए। सैमसन को टीम में ‘चेता’ उपनाम से जाना जाता है.

सूर्यकुमार यादव ने सैमसन से वीडियो में पूछा है कि ‘गॉड्स ओन कंट्री’ में आकर कैसा लग रहा है, इसके जवाब में सैमसन ने कहा कि यहां आकर हमेशा अच्छा लगता है लेकिन इस बार यहां आना विशेष है।

बीसीसीआई की तरफ से शेयर किया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Make way for @IamSanjuSamson in 𝗚𝗼𝗱'𝘀 𝗼𝘄𝗻 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝘆 😉



🎥 Don't miss this banter between friends Sanju Samson and Captain Surya Kumar Yadav 😄#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFirstBank | @surya_14kumar pic.twitter.com/zBAFPmZJGk TRENDING NOW January 30, 2026

खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं सैमसन

संजू सैमसन को टी20 विश्व कप 2026 और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए बतौर विकेटकीपर और सलामी बल्लेबाज टीम इंडिया में चुना गया है. शुभमन गिल को ड्रॉप कर संजू सैमसन को जगह दी गई है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही सीरीज के शुरुआती चारों मैचों में सैमसन पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं. सैमसन पिछले 4 मैचों में 10, 6, 0, और 24 का स्कोर कर सके हैं। चौथे टी20 में उन्हें अच्छी शुरुआत मिल गई थी, उनके पास एक बड़ी पारी खेलने और टीम को जीत दिलाने का मौका था, लेकिन उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। लगातार खराब फॉर्म की वजह से सैमसन आलोचना के केंद्र में हैं.

तिरुवनंतपुरम सैमसन का स्थानीय मैदान है, भारतीय टीम सीरीज जीत चुकी है, इसलिए चार फ्लॉप इनिंह के बाद भी उन्हें एक और मौका मिल सकता है, मगर उनके लिए यह मौका आखिरी हो सकता है. अगर पांचवें टी20 में सैमसन को मौका मिलता है और उनके बल्ले से रन नहीं निकलते, तो विश्व कप की प्लेइंग इलेवन में उनके लिए जगह बनाना मुश्किल हो सकता है.