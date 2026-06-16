काउंटी डेब्यू पर भी छाए मानव सुथार, गेंद और बल्ले से किया कमाल, टीम को हार से बचाया

भारत के युवा ऑलराउंडर मानव सुथार ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था. टेस्ट डेब्यू में मानव सुथार ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने गेंद और बल्ले से भारत की जीत की कहानी लिखी थी और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी जीता था. टीम इंडिया के लिए डेब्यू के बाद अब मानव सुथार ने इंग्लैंड ने काउंटी डेब्यू पर धमाकेदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को हार से बचाया.

मानव सुथार ने काउंटी क्रिकेट में वारविकशर के लिए 12 जून को डेब्यू किया. अपने डेब्यू मैच की पहली इनिंग में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने पहली पारी में तीन विकेट चटकाए, वहीं पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 33 रन (73 बॉल) की पारी भी खेली. पहली पारी में उन्होंने वारविकशर के कप्तान के साथ 64 रन की अहम साझेदारी की, हालांकि उनकी टीम यॉर्कशयर के 469 रन के जवाब में 263 रन ही बना सकी. पहली पारी में यॉर्कशायर को 206 रन की बढ़त मिली. दूसरी पारी में यॉर्कशयर ने छह विकेट पर 246 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और वारविकशर के सामने 453 रन का टारगेट रखा. दूसरी पारी में मानव सुथार को एक सफलता मिली.

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दूसरी पारी में मानव सुथार ने बल्ले से किया कमाल

453 रन के टारगेट के जवाब में वारविकशर की टीम ने 286 रन के स्कोर पर सात विकेट गंवा दिए और टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा था, ऐसे में मानव सुथार ने बल्लेबाजी में मोर्चा संभाला और 37 रन (39 बॉल) की महत्वपूर्ण पारी खेली. उन्होंने जेन मलिक के साथ 47 रन जोड़े. उनकी इस पारी से वारविकशर की टीम ने हार का खतरा टाला और यह मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ.

Manav Suthar on his county cricket debut for Warwickshire County Cricket Club



85-3 & 74-1 with the ball



33(73) & 37(39) with the bat#Manavsuthar #County #countychampionship pic.twitter.com/Nzea3N0Z6h — Infinite Infos (@infiniteInfos) June 16, 2026

मानव सुथार का करार दो मैचों के लिए है. वह अगले सप्ताह अब वारविकशर के लिए एक और मैच खेलेंगे.

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डेब्यू टेस्ट में चटकाए सात विकेट

23 साल के मानव सुथार ने हाल ही में मुल्लांपुर (पंजाब) में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया. उन्होंने पहली पारी में 33 रन देकर छह और दूसरी पारी में 29 रन देकर एक विकेट लिया. टेस्ट डेब्यू से पहले उन्होंने 29 प्रथम श्रेणी मैचों में 129 विकेट अपने नाम किए थे.