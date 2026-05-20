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अफगानिस्तान के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान, मानव सुथार ने रचा इतिहास, 12 साल में पहली बार राजस्थान से हुआ सिलेक्शन

मंगलवार को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया. इसमें मानव सुथार का नाम भी शामिल है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 20, 2026, 10:31 AM IST

Published On May 20, 2026, 10:31 AM IST

Last UpdatedMay 20, 2026, 10:31 AM IST

manav Suthar created history

मानव सुथार ने रचा इतिहास, 12 साल में खास

जयपुर: अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम में ऑलराउंडर मानव सुथार के चुने जाने के बाद पूरे राजस्थान में खुशी और गर्व की लहर दौड़ गई है. मानव सुथार पिछले 12 वर्षों में राजस्थान से भारत की टेस्ट टीम में चुने जाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की सीनियर चयन समिति के फैसले का स्वागत करते हुए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड-हॉक समिति के संयोजक मोहित जसवंत यादव ने समिति के सभी सदस्यों के साथ मिलकर मानव सुथार को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल और सफल अंतरराष्ट्रीय करियर के लिए शुभकामनाएं दीं. मोहित जसवंत यादव ने कहा कि इस चयन से पूरे राजस्थान क्रिकेट जगत में अपार खुशी का माहौल है और यह राज्य के लिए एक गर्व का क्षण है.

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भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 6 जून से मुल्लांपुर में खेला जाना है. मानव सुथार के चयन से पहले, राजस्थान ने केवल मुट्ठी भर टेस्ट क्रिकेटर दिए थे. इनमें सलीम दुर्रानी शामिल हैं, जिन्होंने 1959-60 से 1972-73 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया और 29 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 1,202 रन बनाए और 75 विकेट लिए.

इनके अलावा, हनुमंत सिंह ने 1963-64 से 1969-70 के बीच 14 टेस्ट खेले और 686 रन बनाए. पार्थसारथी शर्मा ने 1974-75 से 1976-77 तक पांच टेस्ट में 187 रन बनाए. पंकज सिंह ने 2014-15 के दौरान दो टेस्ट खेले और दो विकेट हासिल किए.

मानव सुथार का घरेलू क्रिकेट रिकॉर्ड सभी फॉर्मेट में बेहद प्रभावशाली रहा है, जिन्होंने 29 प्रथम श्रेणी मुकाबलों में 945 रन बनाने के साथ 129 विकेट हासिल किए हैं. लिस्ट-ए क्रिकेट में उन्होंने 25 मैच खेले हैं, जिसमें 350 रन बनाए और 34 विकेट लिए. सुथार ने अपने करियर में 29 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 94 रन बनाए और 25 विकेट चटकाए.

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साइ सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नीतिश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुतार, गुरनूर बरार, ध्रुव जुरेल और हर्ष दुबे

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, नीतिश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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