जयपुर: अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम में ऑलराउंडर मानव सुथार के चुने जाने के बाद पूरे राजस्थान में खुशी और गर्व की लहर दौड़ गई है. मानव सुथार पिछले 12 वर्षों में राजस्थान से भारत की टेस्ट टीम में चुने जाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की सीनियर चयन समिति के फैसले का स्वागत करते हुए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड-हॉक समिति के संयोजक मोहित जसवंत यादव ने समिति के सभी सदस्यों के साथ मिलकर मानव सुथार को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल और सफल अंतरराष्ट्रीय करियर के लिए शुभकामनाएं दीं. मोहित जसवंत यादव ने कहा कि इस चयन से पूरे राजस्थान क्रिकेट जगत में अपार खुशी का माहौल है और यह राज्य के लिए एक गर्व का क्षण है.

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भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 6 जून से मुल्लांपुर में खेला जाना है. मानव सुथार के चयन से पहले, राजस्थान ने केवल मुट्ठी भर टेस्ट क्रिकेटर दिए थे. इनमें सलीम दुर्रानी शामिल हैं, जिन्होंने 1959-60 से 1972-73 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया और 29 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 1,202 रन बनाए और 75 विकेट लिए.

इनके अलावा, हनुमंत सिंह ने 1963-64 से 1969-70 के बीच 14 टेस्ट खेले और 686 रन बनाए. पार्थसारथी शर्मा ने 1974-75 से 1976-77 तक पांच टेस्ट में 187 रन बनाए. पंकज सिंह ने 2014-15 के दौरान दो टेस्ट खेले और दो विकेट हासिल किए.

मानव सुथार का घरेलू क्रिकेट रिकॉर्ड सभी फॉर्मेट में बेहद प्रभावशाली रहा है, जिन्होंने 29 प्रथम श्रेणी मुकाबलों में 945 रन बनाने के साथ 129 विकेट हासिल किए हैं. लिस्ट-ए क्रिकेट में उन्होंने 25 मैच खेले हैं, जिसमें 350 रन बनाए और 34 विकेट लिए. सुथार ने अपने करियर में 29 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 94 रन बनाए और 25 विकेट चटकाए.

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साइ सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नीतिश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुतार, गुरनूर बरार, ध्रुव जुरेल और हर्ष दुबे

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, नीतिश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे