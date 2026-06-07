मानव सुथार का ड्रीम डेब्यू, बल्ले और गेंद से किया कमाल, अश्विन ने की तारीफ

अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया जब टेस्ट मैच खेलने उतरी तो 15 साल बाद ऐसा हुआ कि भारतीय टीम अपने घर पर अश्विन और रविंद्र जडेजा के बिना मैदान पर उतरी. अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वहीं रविंद्र जडेजा को इस मैच के लिए रेस्ट दिया गया था. अश्विन और रविंद्र जडेजा दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में एक रहे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भारत के लिए 23 साल के ऑलराउंडर मानव सुथार ने डेब्यू किया. मानव सुथार को घरेलू क्रिकेट के शानदार प्रदर्शन का ईनाम मिला है. अपने डेब्यू मैच में ही मानव सुथार ने बल्ले और गेंद दोनों से ऐसा प्रदर्शन किया कि हर कोई उनका फैन बन गया है. सोशल मीडिया पर सुथार को जडेजा और अश्विन का विकल्प बताया जा रहा है.

23 साल के मानव सुथार ने खेल के दूसरे दिन पहले बल्ले और फिर गेंद से शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने भारत की पहली पारी में 28 रन बनाए. उन्होंने 41 गेंदों का सामना किया और दो चौके और दो छक्के लगाए. उन्होंने वाशिंगटन सुंदर के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की.

Add Cricket Country as a Preferred Source

डेब्यू मैच के पहले ओवर में लिया विकेट, तीन बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन

डेब्यू मैच के पहले ओवर में मानव सुथार ने अब्दुल मलिक (16) को आउट कर अपना पहला टेस्ट विकेट हासिल किया, मलिक शुरुआती तीन गेंदों पर असहज दिखे और चौथी गेंद पर स्वीप खेलने के प्रयास में विकेट गंवा बैठे. रहमानुल्लाह गुरबाज (12) को भी उन्होंने चतुराई से फंसाया. पहले कुछ सीधी गेंदें डालकर उन्हें आगे आने से रोका और फिर उसी स्थान से दायें हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर निकलती हुई गेंद लेकर बल्ले का किनारा लेती हुई दूसरी स्लिप में खड़े साई सुदर्शन के हाथों में चली गई. उनका तीसरा विकेट अफसर जजई (तीन) के रूप में मिला, पिच पर टप्पा खाने के बाद गेंद की गति थोड़ी धीमी हो गयी और सुथार ने आसानी से कैच लपक लिया. सुथार ने 15.5 ओवर में 21 रन देकर तीन विकेट लिए.

25 साल बाद किया बड़ा कारनामा

मेंस टेस्ट क्रिकेट में अपने पहले ही ओवर में विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में मानव सुथार का नाम शामिल हो गया है. वह ऐसा करने वाले आठवें भारतीय गेंदबाज है. आखिरी बार 2001 में टिनू योहानन ने 2001 में डेब्यू मैच के पहले ओवर में विकेट लिया था. मानव सुथार ने 25 साल बाद यह कारनामा किया है.

एक जैसी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को किया परेशान

सुथार की ‘फ्लाइटेड’ गेंद को हवा में अतिरिक्त समय मिलने के कारण बल्लेबाजों को लगातार परेशान कर रही थी. उनकी सबसे बड़ी विशेषता लगातार एक जैसी लाइन और लेंथ बनाए रखते हुए टर्न और उछाल में विविभता लाने की रही. टेलीविजन पर दिखाई गई पिच मैप से स्पष्ट था कि वह एक ही स्थान पर गेंद डालकर अलग-अलग प्रभाव पैदा कर रहे थे, कुछ गेंदें ज्यादा टर्न ले रही थीं, कुछ अतिरिक्त उछाल के साथ सीधी निकल रही थीं, जबकि कुछ पारंपरिक ‘आर्म बॉल’ के रूप में अंदर आती दिखीं.

अश्विन ने भी की तारीफ

मानव सुथार की गेंदबाजी की हर तारीफ हो रही है. भारतीय दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने भी सुथार को लेकर एक्स पर लिखा, उन्होंने अपना डेब्यू किया और लाल गेंद से कमाल का खेल दिखाया.

He makes his debut and continues to paint the canvas with the red ball.



MANAV SUTHAR🤩👏 #indvafg https://t.co/iferQcMTXi — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) June 7, 2026

सुंदर ने भी की तारीफ

सुथार के प्रदर्शन पर ऑफ-स्पिनर वाशिंगटन सुंदर ने उनकी खूब तारीफ़ की. वाशिंगटन ने कहा, ‘‘वह (सुथार) शानदार रहा, हम खिलाड़ी के तौर पर पिछले कुछ साल से उसके साथ खेल रहे हैं और जानते हैं कि वह असल में क्या कर सकता है, विशेषकर इस प्रारूप में. उन्होंने कहा, उसके पास जितना कौशल है और जिस तरह से उसने इतने साल में उन पर काम किया है, उसे देखना सच में बहुत अच्छा लगता है, उसका अपने सर्वश्रेष्ठ कौशल से खेलना, खासकर दूसरे दिन, कमाल का है.

IND VS AFG Test Day 2: डेब्यू मैच में चमके मानव सुथार, टीम इंडिया ने कसा शिकंजा

कौन हैं मानव सुथार ?

23 साल के मानव घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए खेलते हैं. वह बाएं हाथ के स्पिनर और निचले क्रम के बल्लेबाज हैं. सुतार आईपीएल में गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा थे. उन्होंने राजस्थान के शहर श्रीगंगानगर से भारत की राष्ट्रीय टीम तक का सफर तय किया. सुतार के पिता ने अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए कर्ज लिया. वह सरकारी स्कूल में पीटी टीचर थे. मानव को टर्फ विकेट पर प्रैक्टिस करवाने के लिए उनके पिता ने एक खाली प्लॉट किराये पर लेकर टर्फ बनवाई. राजस्थान के श्रीगंगानगर से आने वाले मानव के लिए पिता ने पिच बनवाने के लिए कर्ज लिया.

घरेलू क्रिकेट में है शानदार रिकॉर्ड

सुतार को घरेलू क्रिकेट और इंडिया ए में अच्छे प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया में जगह मिली है. उन्होंने 2022-23 में पहली बार सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा. उन्होंने सिर्फ छह रणजी मैचों में 39 विकेट अपने नाम किए थे. वह सीजन में राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए थे. घरेलू क्रिकेट में उन्होंने 29 मैचों में 945 रन बनाए हैं और साथ ही 129 विकेट भी हासिल किए हैं. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए के लिए खेलते हुए अनाधिकारिक टेस्ट मैच में उन्होंने 107 रन देकर पांच विकेट लिए थे.