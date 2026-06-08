मानव सुथार ने कैसे अपने डेब्यू को बनाया ड्रीम, यादगार बॉलिंग के बाद कही बड़ी बात

Manav Suthar on His Bowling: मानव सुथार ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच की पहली पारी में 6 विकेट लेने के साथ मुकाबले में कुल 7 विकेट हासिल किए. इस शानदार प्रदर्शन के लिए बाएं हाथ के स्पिनर को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.

महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जारी एकमात्र टेस्ट मैच में भारत ने अपनी पहली पारी 564/8 के स्कोर पर घोषित की. इसके जवाब में अफगानिस्तान की पहली पारी महज 152 रन पर सिमट गई. टीम इंडिया ने मेहमानों को फॉलोऑन दिया, जिसके बाद दूसरी पारी में अफगानिस्तान का खेमा 112 रन पर ढेर हो गया.

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यह अवास्तविक एहसास था

‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुने जाने पर मानव सुथार ने स्वीकारा कि टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है. भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने पर मानव ने कहा, “यह मेरे लिए बेहद अवास्तविक एहसास था. शुरुआत से ही मेरा सपना भारत के लिए खेलना था. मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता था. इसलिए यह पल मेरे लिए अविश्वसनीय था और सच कहूं तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है.”

अपने डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में मानव ने 41 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 28 रन बनाए. सुथार से पूछा गया कि क्या गेंदबाजी से पहले बल्लेबाजी करने से घबराहट कम हुई? इसके जवाब में उन्होंने कहा, “नहीं, जब मैं बल्लेबाजी करने उतरा तब भी काफी सहज महसूस कर रहा था. कुछ गेंदें खेलने के बाद मुझे लगा कि विकेट स्पिनर्स के लिए थोड़ी मददगार है. फिर जब मैं गेंदबाजी करने आया और पहला ओवर डाला, तब भी मुझे वही महसूस हुआ. इसके बाद मेरा पूरा ध्यान सही लाइन, लेंथ और गति बनाए रखने पर था.”

मैंने अपने स्टॉक डिलीवरी पर ज्यादा फोकस किया

करियर के शुरुआती ओवरों में गेंदबाजी को लेकर मानव सुथार ने कहा, “शुरुआत में मेरा फोकस विकेट को समझने पर था. इसलिए मैं अपनी स्टॉक डिलीवरी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता था. जब मुझे समझ आया कि विकेट थोड़ा धीमा है और गति में बदलाव की जरूरत है, तब मैंने वैसी रणनीति अपनाई, लेकिन विचार यही था कि मेरी स्टॉक बॉल जितनी प्रभावी हो सके, उतनी हो.” दूसरी नई गेंद मिलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी. उस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया जाना काफी मायने रखता है.

सुथार ने इस मैच से मिली सीख के बारे में कहा, “सबसे बड़ा सबक यह है कि निरंतरता ही सब कुछ है. आपको बार-बार एक ही क्षेत्र में गेंदबाजी करनी होती है. मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है. यह ऐसा फॉर्मेट है, जो बहुत धैर्य की मांग करता है. मैंने यही सीखा है कि धैर्य बनाए रखो, अपनी योजनाओं पर टिके रहो और लगातार सही एरिया में गेंदबाजी करते रहो.”