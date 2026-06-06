भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में एकमात्र टेस्ट मैच खेल रही है. जिसमें स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार को टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला. सुथार भारत के लिए टेस्ट खेलने वाले 319वें खिलाड़ी बने हैं. टॉस से पहले कुलदीप यादव ने मानव को कैप सौंपी. टेस्ट में भारत की शुरुआत कमाल की रही है. पहले दिन केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल की शतकीय पारी के दम पर टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन बना लिए हैं. मानव सुथार ने डेब्यू करने के बाद कहा कि उनके पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं.

डेब्यू करने के बाद क्या बोले सुथार

बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में मानव सुथार ने अपने डेब्यू को लेकर बातचीत की है. जिसमें मानव ने कहा कि मैं इन भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकता. सच कहूं तो, यह मेरी जिंदगी की अब तक की सबसे अच्छी फीलिंग है. टेस्ट कैप हर क्रिकेटर का सपना होता है. इसलिए इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली. कुलदीप भाई जैसे लेजेंड से डेब्यू कैप पाकर काफी प्रेरित महसूस कर रहा हूं.

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Congratulations to debutant Manav Suthar as he receives his #TeamIndia Test cap from Kuldeep Yadav 🙌



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इस मौके पर स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने कहा कि कैप नंबर 319, मानव सुथार. सबसे पहले, इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू करने पर बधाई. आपको कैप देना मेरे लिए खुशी की बात है. यह आपके क्रिकेट सफर का एक बहुत ही खास पल है. हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका टेस्ट करियर लंबा और सफल हो. एक साथी स्पिनर के तौर पर मुझे पता है कि यह एक बड़ा स्टेज है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता है. अपनी स्किल पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा करें, और गेंद को वैसे ही स्पिन करते रहें जैसा आप चाहते हैं. परिवार में आपका स्वागत है, यार.

कैसा रहा है घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन

मानव सुथार आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे थे. वहीं सुथार घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए खेलते हैं. उनके प्रथम श्रेणी करियर पर गौर करें तो 29 मैचों की 48 पारियों में 1 शतक और 6 अर्धशतक लगाते हुए वह 945 रन बना चुके हैं. इसके अलावा 52 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 129 विकेट ले चुके हैं. इसी ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली और टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला.