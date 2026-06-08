Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Manav Suthar took 6 Wickets in his debut test match against Afghanistan 7th Indian Spinner to do so

मानव सुथार ने किया कमाल, पहली ही टेस्ट पारी में लगाया 'सिक्सर'

भारत के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे मानव सुथार ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में पारी में पांच विकेट लेकर कमाल कर दिया. वह ऐसा करने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 08, 2026, 11:05 AM IST

Published On Jun 08, 2026, 11:05 AM IST

Last UpdatedJun 08, 2026, 11:05 AM IST

मानव सुथार ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में कमाल कर दिया है. राजस्थान से आने वाले बाएं हाथ के इस स्पिनर ने पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा किया है. वह ऐसा करने वाले भारत के 10वें गेंदबाज हैं. और स्पिनर्स की बात करें तो वह सातवें भारतीय स्पिनर हैं जिन्होंने पहले ही टेस्ट मैच में पारी में पांच विकेट लिए हों.

सोमवार, 8 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के तीसरे दिन सुथार ने रहमत शाह को आउट कर अपना पांचवां विकेट लिया. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने शाह को बोल्ड कर दिया. रहमत अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा 60 रन रन बनाए.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

भारत के लिए डेब्यू टेस्ट मैच में पारी में पांच विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो इसमें नरेंद्र हिरवानी, सैयद आबिद अली, रविचंद्रन अश्विन, दलीप दोशी, वमन कुमार, अमित मिश्रा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद निसार और अक्षर पटेल ऐसा कर चुके हैं.

more to follow

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

मानव सुथार ने बताई अपनी सबसे बड़ी ताकत, शुभमन गिल को दिया क्रेडिट

मानव सुथार ने बताई अपनी सबसे बड़ी ताकत, शुभमन गिल को दिया क्रेडिट
मानव सुथार का ड्रीम डेब्यू, बल्ले और गेंद से किया कमाल, अश्विन- गावस्कर ने की तारीफ

मानव सुथार का ड्रीम डेब्यू, बल्ले और गेंद से किया कमाल, अश्विन- गावस्कर ने की तारीफ
IND VS AFG Test Day 2: डेब्यू मैच में चमके मानव सुथार, टीम इंडिया ने कसा शिकंजा

IND VS AFG Test Day 2: डेब्यू मैच में चमके मानव सुथार, टीम इंडिया ने कसा शिकंजा

IND VS AFG Test Day 2 Highlights: टीम इंडिया ने कसा शिकंजा, अफगानिस्तान पर फॉलोऑन का खतरा

IND VS AFG Test Day 2 Highlights: टीम इंडिया ने कसा शिकंजा, अफगानिस्तान पर फॉलोऑन का खतरा

Latest News

icc-trophy-4

T20 World Cup के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज
manav-suthar-7

मानव सुथार ने बताई अपनी सबसे बड़ी ताकत, शुभमन गिल को दिया क्रेडिट
vaibhav-sooryavanshi-saurav-ganguly

सूर्यवंशी पर सौरभ गांगुली का बड़ा बयान, बोले- उसे उसके हाल पर छोड़ दो
bat-and-a-ball-2

भारत- ऑस्ट्रेलिया के बीच टाई हुए टेस्ट में की थी अंपायरिंग, नहीं रहे पूर्व अंपायर विक्रम राजू
shreyas-iyer-captaincy

जैसे थे, वैसे रहेंगे, मुझे अपना.... टी20 टीम की कप्तानी मिलने पर श्रेयस अय्यर का पहला रिएक्शन
eng-vs-nz-10

लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रन से हराया, WTC प्वॉइंट्स टेबल में भी हुआ बदलाव

Editor's Pick

Sourav Ganguly says do not push pressure on Vaibhav Sooryavanshi do not Expect the World

सूर्यवंशी पर सौरभ गांगुली का बड़ा बयान, बोले- उसे उसके हाल पर छोड़ दो
KL Rahul Scored His 12th Century in test cricket Equals Rohit Sharma and Ajinkya Rahane in one-off test Against Afghanistan

IND vs AFG: केएल राहुल की कमाल की सेंचुरी, रोहित शर्मा के बराबर पहुंचे
Yashasvi Jaiswal Replace Injured Virat Kohli for Afghanistan ODI Ajit Agarkar on Star Indian Batter

जायसवाल की टीम में एंट्री, कोहली की फिटनेस पर क्या बोले अजित अगरकर
India T20I Squad Announcement: इंग्लैंड-आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का ऐलान, वैभव को मौका, अय्यर कप्तान

India T20I Squad Announcement: श्रेयस अय्यर कप्तान, वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में जगह, सूर्यकुमार बाहर
Most Runs in Women T20I World Cup India Schedule and Group All You Need To KNOW

ICC Women T20 WC में किसने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, क्या है भारत का शेड्यूल
IND vs AFG Team India May Turn to These 5 Players After Virat Kohli’s Injury

IND vs AFG: विराट कोहली के बाहर होने से इन खिलाड़ियों की चमक सकती है किस्मत, प्लेइंग 11 में मिल सकता है मौका