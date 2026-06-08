मानव सुथार ने किया कमाल, पहली ही टेस्ट पारी में लगाया 'सिक्सर'

भारत के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे मानव सुथार ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में पारी में पांच विकेट लेकर कमाल कर दिया. वह ऐसा करने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज हैं.
Published On Jun 08, 2026, 11:05 AM IST
Last UpdatedJun 08, 2026, 11:05 AM IST
मानव सुथार ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में कमाल कर दिया है. राजस्थान से आने वाले बाएं हाथ के इस स्पिनर ने पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा किया है. वह ऐसा करने वाले भारत के 10वें गेंदबाज हैं. और स्पिनर्स की बात करें तो वह सातवें भारतीय स्पिनर हैं जिन्होंने पहले ही टेस्ट मैच में पारी में पांच विकेट लिए हों.
सोमवार, 8 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के तीसरे दिन सुथार ने रहमत शाह को आउट कर अपना पांचवां विकेट लिया. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने शाह को बोल्ड कर दिया. रहमत अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा 60 रन रन बनाए.
भारत के लिए डेब्यू टेस्ट मैच में पारी में पांच विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो इसमें नरेंद्र हिरवानी, सैयद आबिद अली, रविचंद्रन अश्विन, दलीप दोशी, वमन कुमार, अमित मिश्रा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद निसार और अक्षर पटेल ऐसा कर चुके हैं.
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