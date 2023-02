T20 WC: रेणुका की मेहनत पर फिरा पानी, इंग्लैंड ने भारत को 11 रनों से दी शिकस्त

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप 2023 के अपने तीसरे मैच में इंग्लैंड के हाथों 11 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते 7 विकेट खोकर 20 ओवर में 151 रनों का स्कोर खड़ा किया। रेणुका सिंह ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 15 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए।

इंग्लैंड के 151 रनों के जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 140 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन स्मृति मंधाना ने बनाए। रिचा घोष 47 रन बनाकर नाबाद रही।

इससे पहले कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रेणुका सिंह ने पांच विकेट झटककर अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया जिसकी मदद से भारत ने इंग्लैंड को सात विकेट पर 151 रन पर रोक दिया।

