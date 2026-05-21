'पैड्स पहनकर थक चुका था लेकिन...', MI को धूल चटाकर छलका मनीष पांडे का दर्द

5 मैचों के लंबे इंतज़ार के बाद जब मनीष पांडे को मिला पहला मौक़ा, तो उन्होंने मुंबई इंडियंस के गेंदबाज़ों की धज्जियां उड़ाकर कोलकाता को एक यादगार जीत दिला दी.
Published On May 21, 2026, 12:21 PM IST
Last UpdatedMay 21, 2026, 12:21 PM IST
manish pandey
Manish Pandey Batting: शेर भले ही कुछ वक़्त शांत बैठ जाए, लेकिन वो शिकार करना नहीं भूलता, अगर यह लाइन मनीष पांडे के लिए बोली जाए तो एक दम फिट रहेगी, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के अनुभवी बल्लेबाज़ मनीष पांडे के लिए आईपीएल 2026 का यह सीज़न किसी इम्तिहान से कम नहीं रहा है. पांच मैचों तक सिर्फ डगआउट में बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करने वाले मनीष को जब मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ मैदान पर उतरने का मौका मिला, तो उन्होंने साबित कर दिया कि शेर शांत बैठ सकता है , लेकिन वो शिकार करना नहीं भूलता है ,मुश्किल पिच पर संकटमोचक बनकर उभरे मनीष ने 45 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली और टीम को जीत की दहलीज़ पर पहुंचाया.
मैच के बाद प्लेयर ऑफ़ द मैच बने मनीष पांडे ने अपना दर्द और खुशी दोनों बयां की. उन्होंने कहा-इस सीज़न में यह पहली बार था जब मुझे बल्लेबाज़ी का मौका मिला , मैं हर मैच में पैड्स पहनकर अपनी बारी का इंतज़ार करता था, लेकिन मौका नहीं मिलता था। यह पारी मेरे लिए बेहद ख़ास है. बुमराह और दीपक चाहर जैसे गेंदबाज़ों के खिलाफ लगाए शॉट्स ने मुझे बहुत सुकून दिया “मनीष ने टीम मैन की परिभाषा देते हुए आगे कहा कि अगर उन्हें खेलने का मौका नहीं भी मिलता है, तब भी वह युवाओं की मदद करने और टीम का हिस्सा बने रहने के लिए हमेशा तैयार हैं.
KKR की शुरुआत बेहद ख़राब रही थी और पहले ही ओवर में फिन एलन का विकेट गिर चुका था. पिच गेंदबाज़ों की मददगार थी और सामने जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर जैसे धारदार गेंदबाज़ थे. मनीष ने शुरुआत में संयम दिखाया और अपनी 5वीं गेंद पर बुमराह को मिड-ऑन पर चौका जड़कर खाता खोला , इसके बाद उन्होंने चाहर के सिर के ऊपर से एक शानदार हवाई चौका लगाया , मनीष 15वें ओवर तक क्रीज़ पर डटे रहे. जब वह आउट हुए तब KKR का स्कोर 118 रन हो चुका था और टीम को जीत के लिए आखिरी 30 गेंदों में सिर्फ 30 रनों की दरकार थी।
मनीष पांडे सिर्फ बल्ले से ही नहीं, बल्कि अपनी जादुई फ़ील्डिंग से भी महफ़िल लूट रहे हैं. इस मैच के तीसरे ही ओवर में उन्होंने रायन रिकलटन का एक बेहद ऊंचा और नामुमकिन सा कैच लपका , इससे पहले वह आरसीबी (RCB) के ख़िलाफ़ टिम डेविड का एक ऐसा कैच पकड़ चुके हैं, जिसे देखकर विराट कोहली भी दंग रह गए थे. इस फील्डिंग को देखते हुए शेन वॉटसन ने तारीफ करते हुए कहा :”सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि वह इस उम्र में यह सब कैसे कर रहे हैं! उनकी उम्र में मैं मैदान पर उनके जैसा तो बिल्कुल नहीं था। वह हमारी टीम के सबसे फ़िट और बेस्ट फ़ील्डर्स में से एक हैं। जिस तरह से वह डाइव लगाते हैं और ख़ुद का ध्यान रख रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि उनके अंदर अभी कई सालों की क्रिकेट बची है।”
अपनी शानदार फ़ील्डिंग का राज खोलते हुए मनीष ने बताया कि वह भले ही गेंदबाज़ी नहीं करते, लेकिन रोज़ 45 मिनट सिर्फ फ़ील्डिंग की कड़ी प्रैक्टिस करते हैं. पांडे ने कहा, “मैं जब मैदान पर होता हूँ, तो चाहता हूँ कि हर एक गेंद मेरे पास ही आए. टीम के लिए किसी भी तरह योगदान देने पर मुझे गर्व होता है”.