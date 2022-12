मुल्तान। पाकिस्तान के मुल्तान की पिच को स्पिनरों के अनुकूल बनाने की कवायद को नजरअंदाज करते हुए इंग्लैंड ने शुक्रवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए तेज गेंदबाज मार्क वुड को अपनी टीम में शामिल किया है। इंग्लैंड ने रावलपिंडी में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 74 रन से जीत दर्ज करने वाली टीम में केवल एक बदलाव किया है। वुड ऑलराउंडर लियम लिविंगस्टोन की जगह लेंगे जो पहले टेस्ट के दौरान चोटिल होने के कारण स्वदेश लौट गए थे।

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने वुड को टीम में शामिल करने के बारे में गुरुवार को कहा, ‘‘एक ऐसा गेंदबाज जो कि 150 किमी की रफ्तार से गेंदबाजी करता हो उसे किसी भी टीम में शामिल करना बोनस जैसा होगा।’’ वुड ने इस साल मार्च से कोहनी की चोट के कारण कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। वह इंग्लिश काउंटी सत्र में भी नहीं खेल पाए थे।

? TEAM NEWS ?

England have announced 1 change from the 1st Test with Mark Wood returning ?#PAKvENG pic.twitter.com/tPk9lEFXa5

— England’s Barmy Army (@TheBarmyArmy) December 8, 2022