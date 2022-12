मार्नस लाबुशाने (Marnus Labuschagne) कमाल के बल्लेबाज तो हैं ही साथ ही फील्डिंग में भी लाजवाब हैं. ऑस्ट्रेलिया का यह टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बहुत ऐक्टिव रहता है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन, सोमवार को लाबुशाने ने दो बार ऐसा नजारा पेश किया कि देखने वाले हैरान रह गए. मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के पहले दिन लाबुशाने ने बेहतरीन फील्डिंग की.

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के इस फैसले पर हैरानी जताई गई. पिच पर घास थी लेकिन इसके बावजूद इसे बल्लेबाजी के लिए अच्छा माना जा रहा था. साउथ अफ्रीका की सलामी जोड़ी ने संभलकर शुरुआत की. लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने लगातार अच्छी गेंदबाजी कर तीन विकेट हासिल किए. साउथ अफ्रीका को अपने कप्तान डीन एल्गर से अच्छी पारी की उम्मीद थी लेकिन लाबुशाने के एक थ्रो ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

एल्गर ने गेंद को मिड-ऑफ की दिशा में खेलकर रन लेना चाहा. लाबुशाने ने फुर्ती दिखाई और पलटकर थ्रो किया. इससे पहले कि एल्गर क्रीज पार कर पाते गेंद नॉन-स्ट्राइकर छोर पर गिल्लियां बिखेर चुकी थीं. एल्गर पविलियन लौट रहे थे.

GONE! Dean Elgar takes on Marnus Labuschagne’s arm and pays the ultimate price! #PlayOfTheDay#AUSvSA | @nrmainsurance pic.twitter.com/7mSpe9zWxk

