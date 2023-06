ENG vs AUS: मार्नश लाबुशेन ने जमीन पर गिरी हुई चीज उठाकर मुंह में डाली, वीडियो हुआ वायरल

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स में दूसरा एशजे टेस्ट खेला जा रहा है जिसमें मेहमान कंगारू टीम पहली पारी में 416 रनों पर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ ने शानदार 116 रनों की पारी खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपना 32वां शतक जड़ा. वहीं, ट्रेविस हेड और डेविड वॉर्नर ने अर्धशतकीय पारी खेली. मार्नश लाबुशेन बदकिस्मत रहे और अर्धशतक जड़ने से चूक गए. लाबुशेन 47 रन बनाकर ओली रॉबिन्सन का शिकार बने.

लॉर्ड्स टेस्ट में पहले दिन लाबुशेन आउट होने से ज्यादा अपनी एक अजीबोगरीब हरकत की वजह से चर्चा का कारण बन गए. दरअसल, ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान लाबुशेन च्यूइंग गम चबा रहे थे कि तभी उनके मुंह से च्यूइंग गम गिर गई. इसके बाद लाबुशेन ने वो किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

लाबुशेन ने गिरी हुई च्यूंइग गम को उठाया और फिर से मुंह में डालकर चबाने लगे. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ फैंस इस हरकत के लिए लाबुशेन को ट्रोल भी कर रहे हैं.

Marnus dropping his gum on the pitch and then putting it back in his mouth????pic.twitter.com/tGdYqM3w72

— ?Stu ?? (@stuwhy) June 29, 2023