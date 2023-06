VIDEO: डगआउट में सो रहे लाबुशेन को सिराज ने नींद से जगाया, फिर पिच पर दिया दर्द

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के तीसरे दिन शुक्रवार को भारत की पहली पारी 296 रन पर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 469 रन बनाये थे जिससे उसके पास 173 रन की बढ़त है. भारत के लिए अजिंक्य रहाणे ने 89 जबकि शार्दुल ठाकुर ने 51 रन का योगदान दिया, दोनों ने सातवें विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी की. ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान पैट कमिंस ने तीन जबकि स्कॉट बोलैंड और मिशेल स्टार्क ने दो-दो विकेट लिये.

भारत की पहली पारी को समेटने के बाद डेविड वॉर्नर और उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी का आगाज किया. तीन ओवर तक सलामी जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया लेकिन चौथे ओवर में डेविड वॉर्नर ने सिराज को अपना विकेट थमा दिया. वॉर्नर 1 रन के निजी स्कोर पर विकेट के पीछे कैच आउट हुए. वॉर्नर के विकेट गिरते ही डगआउट में एक ऐसी मजेदार घटना देखने को मिली जिसने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया.

दरअसल, जब वॉर्नर और ख्वाजा मैदान पर पारी का आगाज करने उतरे तो मार्नश लाबुशेन पैड पहने डगआउट में नींद लेते नजर आए. भारत की बल्लेबाजी के समय लाबुशेन ने जमकर फील्डिंग की जिसका नतीजा ये हुआ कि थकान के कारण उन्हें अपनी बारी का इंतजार करते हुए डगआउट में नींद आ गई. इस दौरान जैसे ही वॉर्नर का विकेट गिरा तो लाबुशेन की गहरी नींद टूट गई. इस मजेदार घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इस वायरल वीडियो में गहरी नींद में सोते हुए लाबुशेन को हड़बड़ी में उठते और फिर ग्लव्स और बल्ला उठाते देखा जा सकता है.

labuschagne was sleeping peacefully, siraj took a wicket and man had to wake up immediately ? pic.twitter.com/XvgBAGG5Cw

