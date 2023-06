ICC Ranking: जो रूट ने मार्नश लाबुशेन से छीना नंबर-1 का ताज, स्मिथ भी फिसले

एशेज 2023 के पहले टेस्ट में इंग्लैंड को भले ही हार झेलनी पड़ी हो लेकिन टीम के स्टार बल्लेबाज जो रूट के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में जो रूट पहले नंबर पहुंच गए हैं. रूट ने मार्नश लाबुशेन से नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज का ताज छीना.

रूट ने एजबेस्टन टेस्ट में शतक की बदौलत ये उपलब्धि हासिल की जबकि मार्नस लाबुशेन को सस्ते में आउट होने के चलते नंबर-1 रैंकिंग से हाथ धोना पड़ा. लाबुशेन की तरह स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड को भी नाकामी की कीमत रैंकिंग के नुकसान के रुप में चुकानी पड़ी है.

