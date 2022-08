दुबई: वह फैन तो आपको याद होगा जो 2019 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत से हार के बाद बहुत भावुक नजर आया था। असल में वह पाकिस्तान का सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर मोमिन साकिब था। अपने ‘मारो मुझे मारो’ मीम के चलते वायरल होने वाले साकिब ने रविवार को दुबई इंटरनैशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद विराट कोहली और हार्दिक पंड्या से मुलाकात की।

मोमिन ने कोहली और पंड्या को टीम इंडिया की जीत पर बधाई दी। मोमिन ने कोहली से मुलाकात के बाद पोस्ट किया, ‘एक शानदार खिलाड़ी और सभ्य व्यक्तित्व। आपको फॉर्म में आता देख अच्छा लगा। आज क्या मैच हुआ! आपसे फाइनल में मुलाकात होगा, इंशाल्लाह। मोमिन ने कोहली से हाथ मिलाया और पंजाबी में कहा- ‘फाइनल साथ खेलेंगे।’

A great sportsman and a humble personality. The one and only @imVkohli ?? Good to see him back in form!

वहीं पंड्या के साथ मुलाकात हुए उन्होंने टि्वटर पर कैप्शन दिया- ‘बहुत करीबी मैच, युवा और नई प्रतिभाओं के बावजूद हमारे गेंदबाजों ने अच्छा खेल दिखाया। लेकिन आपने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। भाई तेरा छक्का नहीं भूलेगा।’ पंड्या से बात करते हुए उन्होंने कहा- ‘IPL खिताब के बाद एक बार फिर आपको रन बनाते देख अच्छा लगा। फाइनल में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।’

Good neck-to-neck game. Despite being young & with raw talent, our bowlers did an amazing job?? But you batted well to take the match away from us ?@hardikpandya7 Bhai tera chakka nahi bhulay ga! #AsiaCup2022 #MominSaqib #HardikPandya #INDvsPAK2022 #PAKvIND #INDvPAK #Dubai pic.twitter.com/Np8iSmslfW

— Momin Saqib (@mominsaqib) August 28, 2022