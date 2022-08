T20I क्रिकेट में रोहित शर्मा और मार्टिन गुप्टिल के बीच एक जबरदस्त रेस लगी है। ये रेस है T20I फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने की जिसमें गुप्टिल ने एक बार फिर रोहित को पछाड़ दिया है। गुप्टिल वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे T20I में एक चौके और एक छक्के की मदद से 15 रन बनाने के साथ ही T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन वाले बल्लेबाज बन गए।

T20I क्रिकेट में मार्टिन गप्टिल के नाम अब 121 मैचों में 3497 रन हो गए हैं। वहीं, रोहित शर्मा 3487 रन के साथ इस मामलें में दूसरे नंबर पर हैं। विराट कोहली 3308 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। बता दें, पिछले एक साल से रोहित, गुप्टिल और विराट के बीच T20I में नंबर 1 बनने की रेस चल रही है। हालांकि अभी तक तीनों में से कोई भी बल्लेबाज लंबे समय तक टॉप पर कब्जा करने में कामयाब नहीं रहा है।

अब बात वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे T20I मुकाबले की। वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग और शमर ब्रुक्स के अर्धशतकों की बदौलत टीम ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में अपने आप को क्लीन स्वीप होने से बचा लिया। वहीं, न्यूजीलैंड ने 2-1 से सीरीज जीत ली।

Martin Guptill to the top!

The @BLACKCAPS opener goes to No.1, though there is an Asia Cup around the corner for two batters in the chasing pack ?

