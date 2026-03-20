IPL 2026: अब केकेआर को लगा तगड़ा झटका, मथीशा पथिराना पर आया सबसे बड़ा अपडेट

मथीशा पथिराना पिंडली में खिंचाव के कारण टी20 विश्व कप 2026 से बाहर हो गए थे. पथिराना अभी श्रीलंका क्रिकेट की देखरेख में अपना रिहैब पूरा कर रहे हैं.

Matheesha Pathirana

Big Blow for KKR: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को आईपीएल 2026 के आगाज से पहले बड़ा झटका लगा है. श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना आईपीएल 2026 के शुरुआती दौर में नहीं खेल पाएंगे और वह अप्रैल के मध्य में ही उपलब्ध हो पाएंगे. केकेआर के हेड कोच अभिषेक नायर ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है.

मथीशा पथिराना पिंडली में खिंचाव के कारण टी20 विश्व कप 2026 से बाहर हो गए थे. पथिराना अभी श्रीलंका क्रिकेट की देखरेख में अपना रिहैब पूरा कर रहे हैं. पथिराना टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सिर्फ 3 ही मैच खेल पाए थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मुकाबले के दौरान चोट के चलते उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। पथिराना का शुरुआती दौर से बाहर होना केकेआर के लिए बड़ा झटका है.

Add Cricket Country as a Preferred Source

फिलहाल फिट नहीं है पथिराना: अभिषेक नायर

केकेआर की सीजन की शुरुआत से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिषेक नायर ने कहा,मथीशा पथिराना को लेकर हमें जो ताजा जानकारी मिली है, उसके हिसाब से वह फिलहाल श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं और उनकी देखरेख में अपना रिहैब पूरा कर रहे हैं, हमें मिली जानकारी के अनुसार, पथिराना मध्य अप्रैल तक मैच खेलने के लिए फिट हो जाएंगे, अभी तक हमारे पास यही जानकारी है.

आईपीएल 2026 के शुरुआती दौर से बाहर रहेंगे पथिराना

हेड कोच के बयान के हिसाब से पथिराना कम से कम आईपीएल 2026 के शुरुआती दौर से बाहर रहेंगे। केकेआर ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से रिलीज किए जाने के बाद ऑक्शन में पथिराना को 18 करोड़ की बड़ी बोली लगाते हुए टीम में शामिल किया है. पथिराना की गैरमौजूदगी से केकेआर का तेज गेंदबाजी अटैक काफी कमजोर नजर आ रहा है. हर्षित राणा पहले ही चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं.

हर्षित राणा की जगह लेना आसान नहीं: नायर

हर्षित की इंजरी पर हेड कोच अभिषेक नायर ने कहा,सबसे पहले तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हर्षित पिछले कुछ सीजन से टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। इन वर्षों में एक क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने काफी तरक्की की है, इसलिए उनकी जगह लेना आसान नहीं है. हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई है कि वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, आकाश दीप और कार्तिक त्यागी की मौजूदगी और दमदार स्पिन विभाग के बूते कोलकाता नाइट राइडर्स को पथिराना और हर्षित राणा की कमी नहीं खलेगी