लाहौर : ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को शुक्रवार को आगामी टी20 विश्व कप के लिए पाकिस्तानी टीम का मेंटर बनाया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इसकी पुष्टि की है। टी20 विश्व कप का आयोजन अक्टूबर-नवम्बर में ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहे है।

हेडन का पाकिस्तान के साथ यह दूसरा कार्यकाल होगा। वह पहले भी पिछले वर्ष UAE में हुए टी20 विश्व कप में पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजी सलाहकार रह चुके है। तब पाकिस्तानी टीम सुपर 10 लीग मैचों में भारत, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची थी।

हेडन ने कहा, ‘मैं दुबारा पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़ने के बाद खुश हूं और उनके साथ जुड़ने का इन्तजार नहीं कर पा रहा। मैंने देखा है कि पाकिस्तान एशिया कप में कितना शानदार प्रदर्शन कर रहा है। खास तौर पर रविवार को उसकी भारत से जीत हासिल करने पर नजर आई।’

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि इस पाकिस्तानी टीम में जरूर कुछ बात है और यह ऑस्ट्रेलिया में बढ़िया करेगी। वहां की परिस्थितियां भी उसके अनुकूल रहेंगी। मुझे यकीन है कि जैसा प्रदर्शन उसने पिछले साल यूएई में किया था। ठीक वैसा ही प्रदर्शन वे ऑस्ट्रेलिया में भी दोहराएंगे।’

