पाकिस्तान की टीम को टी-20 विश्व कप 2022 के फाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान की इस हार के बाद भी टीम के मेंटर मैथ्यू हेडन निराश नहीं हैं, उन्होंने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों की हौसला आफजाई की. हेडन ने कहा कि हारना दुखद है, मगर हम काफी नजदीक थे. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस टीम में विश्व कप जीतने की क्षमता है.

मैथ्यू हेडन ने कहा कि कई खिलाड़ियों को ज्यादा मौका अभी नहीं मिला है, अगर हर मैच में उन्होंने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया. हेडन ने कहा कि हमने गेंदबाजी, फील्डिंग में हर जगह बेहतर प्रदर्शन किया. हेडन ने कहा कि यह बिल्कुल आसान नहीं था, आपने जो किया है, उस पर गर्व है.

हेडन ने पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के साथ- साथ क्रिकेट स्टॉफ का भी धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास था कि हम विश्व कप जीतने जा रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है, पाकिस्तान की इस नई टीम में विश्व कप जीतने की क्षमता है. इस टूर्नामेंट के अच्छे प्रदर्शन को सेलिब्रेट करने का समय है. अगले साल भारत में विश्व कप होना है, हमें इस प्रदर्शन को बरकरार रखना है.

उन्होंने कहा कि फाइनल में हारना दुखद है, मगर हकीकत है कि हम काफी नजदीक थे. उन्होंने टीम का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हमें आप पर गर्व है, आपने शानदार प्रदर्शन किया, आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए धन्यवाद.

Matthew Hayden is proud of the team’s effort and performance in the tournament.#T20WorldCup pic.twitter.com/X3cbfEqtPL

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 13, 2022