कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण विश्व में लगभग सभी खेल प्रतियोगिताएं इस समय या तो स्थगित कर दी गई हैं या उन्हें रद्द कर दिया गया है. भारत में भी कोरोनावायरस के कारण सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं कुछ समय के लिए टाल दी गई हैं. इस समय सभी एथलीट अपने घर पर समय बिता रहे हैं. पूरे साल खेल में व्यस्त रहने वाले खिलाड़ी इस समय घर में खुद को व्यस्त रखने के लिए अलग-अलग काम कर सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी वीडियो या फोटो के जरिए अपने फैंस को दे रहे हैं.

COVID-19 महामारी के चलते Tokyo Olympic 2020 एक साल के लिए स्थगित

भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के ओपनर मयंक अग्रवाल ने कहा है कि कोरोनावायरस के कारण लागू लॉकडाउन ने लोगों को अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका दिया है. मयंक और भारतीय टीम को इस बीमारी के कारण अप्रत्याशित आराम करने का मौका मिला है. पूरे देश में अधिकतर जगह कर्फ्यू जैसी स्थिति है. अभी तक भारत में कोरोनावायरस के कुल 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं.

मयंक ने मंगलवार को सोशल मीडिया टिवटर पर एक फोटो अपलोड कर उसका कैप्शन लिखा, ‘इस समय बात है यह नहीं है कि आप अपने परिवार के साथ कितना समय बिताते हैं, बल्कि यह जरूरी है कि आप यह समय कैसे बिताते हैं. साथ मिलकर कुछ करिए. खाना बनाइए, किताब पढ़िए, वर्कआउट करिए.’

It’s not about how much time you spend with your family, it’s how you spend it. Do something together. Cook a meal, read a book, work out!

This is @aashitasagarwal and me in our favorite place at home. #CoronavirusLockdown #StayAtHomeSaveLives pic.twitter.com/E8lzy5JjY0

— Mayank Agarwal (@mayankcricket) March 24, 2020