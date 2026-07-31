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मयंक यादव बनाम मोहम्मद सिराज, 25 T20 के बाद किसका रिकॉर्ड है बेहतर

मयंक यादव ने अपनी रफ्तार से काफी प्रभावित किया है. हालांकि उनके करियर में चोटों का काफी असर रहा है. हाल ही में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज से वापसी की. दो साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लौटने वाले मयंक यादव ने 14.40 के औसत और 6.55 के इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करते...

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 31, 2026, 11:30 AM IST

Published On Jul 31, 2026, 11:30 AM IST

Last UpdatedJul 31, 2026, 11:30 AM IST

मयंक यादव ने अपनी रफ्तार से काफी प्रभावित किया है. हालांकि उनके करियर में चोटों का काफी असर रहा है. हाल ही में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज से वापसी की. दो साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लौटने वाले मयंक यादव ने 14.40 के औसत और 6.55 के इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट लिए.

अक्टूबर 2024 में अपना डेब्यू करने वाले मयंक यादव ने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छा प्रदर्शन किया. सिर्फ तीन मैच खेलने के बाद उन्हें चोटों का सामना करना पड़ा था. इसके बाद वह लीग से बाहर हो गए थे. जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 18 रन देकर दो विकेट लिए. और इसके बाद तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 29 रन देकर तीन विकेट लिए.

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मयंक ने भारत के लिए 26 टी20 मैच और 25 पारियां खेली हैं.और हम यहां चर्चा करेंगे कि इतने ही मैच खेलने के बाद मोहम्मद सिराज का रिकॉर्ड कैसा था.

मयंक यादव और सिराज 25 टी20 पारियों के बाद किसने लिए ज्यादा विकेट

मयंक ने टी20 मैचों में 30 विकेट लिए. उनका औसत 23.63 का रहा. इस गेंदबाज ने नौ पारियों में 12 विकेट दिल्ली के लिए लिए. उनका औसत 15.58 का रहा है. वहीं भारत के लिए छह मैचों में उन्होंने 9 विकेट लिए. उनका औसत यहां 17.22 का है. और आईपीएल के 10 मैचों में 9 विकेट लिए हैं. उन्होंने ये सभी मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेले हैं.

25 टी20 मैचों में गेंदबाजी के बाद सिराज ने 39 विकेट लिए. उनका औसत 21.53 विकेट लिए. हैदराबाद के लिए 15 मैचों में उन्होंने 26 विकेट लिए. उनका औसत 17.15का रहा. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले 6 मैचों में उन्होंने 10 विकेट लिए. उनका औसत 21.20 का रहा. भारत के लिए तब तक उन्होंने तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेले थे. और उनमें उन्होंने तीन ही विकेट लिए. वहीं आरसीबी के लिए एक मैच खेलते हुए उन्होंने कोई कामयाबी हासिल नहीं की.

25 टी20 के बाद मोहम्मद सिराज और मयंक यादव में किसका इकॉनमी रेट रहा बेहतर
25 टी20 मैचों में 8.04 के इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है. दाएं हाथ के इस पेसर ने दिल्ली के लिए 9 पारियों में 6.44 और भारत के लिए छह पारियों में 6.73 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की. वहीं आईपीएल में उनका इकॉनमी रेट 10.14 का रहा.

25 पारियों बाद सिराज का इकॉनमी रेट 8.57 का रहा. हैदराबाद के लिए 15 पारियों में 7.55 और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए छह पारियों में 9.21 का रहा. भारत के लिए उन्होंने ती पारियों में 12.33 के इकॉनमी और आरसीबी के लिए एक पारी में 8.50 के इकॉनमी-रेट से गेंदबाजी की.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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