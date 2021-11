Womens Big Bash League 2021, Melbourne Renegades Women vs Adelaide Strikers Women, Challenger: डेन वैन नीकेर (43) की धमाकेदार पारी की मदद से एडिलेड स्ट्राइकर्स (Adelaide Strikers Women) ने 25 नवंबर को मेलबर्न रेनेगेड्स (Melbourne Renegades Women) को नौ विकेट से हराकर डब्ल्यूबीबीएल के फाइनल में जगह पक्की कर ली. इससे पहले, एडिलेड स्ट्राइकर्स ने मेलबर्न रेनेगेड्स को 20 ओवरों में 83/8 रनों पर ही रोक दिया और फिर 55 गेंदें शेष रहते सफलतापूर्वक लक्ष्य का पीछा कर लिया.

मेगन स्कट (2/23) ने मैच के पहली गेंद पर कप्तान जोसेफिन डूले को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया. इसके साथ ही रेनेगेड्स की शुरुआत बेहद खराब रही और वे 83/8 रन ही बना सके, जिसमें ऑलराउंडर एला हेवर्ड ने सबसे ज्यादा नाबाद 18 रन बनाए. स्ट्राइकर्स के तेज गेंदबाज डार्सी ब्राउन ने अपने चार ओवर में दो विकेट लिए.

