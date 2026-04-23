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MI vs CSK Live Score, IPL 2026: मुंबई इंडियंस vs चेन्नई सुपरकिंग्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings Scorecard and Updates

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 23, 2026, 07:03 PM IST

Published On Apr 23, 2026, 07:03 PM IST

Last UpdatedApr 23, 2026, 07:03 PM IST

MI VS CSK Toss

MI VS CSK Toss

MI vs CSK Live Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 33वें मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, मुकेश चौधरी

इम्पैक्ट सब– प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी, अकील हुसैन, उर्विल पटेल

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, जसप्रित बुमरा, कृष भगत, एएम गजनफर, अश्विनी कुमार

इम्पैक्ट सब- विल जैक्स, राज बावा, शार्दुल ठाकुर, दानिश मालेवार, मयंक मारकंडे

मुंबई इंडियंस ने सीजन की शुरुआत जीत के साथ की थी, लेकिन उसके बाद लगातार 4 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा. अपने पिछले मैच में गुजरात को 99 रन से हराकर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई जीत की राह पर लौटी है.

सीएसके के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही थी, टीम को अपने शुरुआती तीन मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा था, इसके बाद टीम जीत की राह पर लौटी और अपना चौथा और पांचवां मुकाबला जीता, लेकिन अपने पिछले मैच में सीएसके को सनराइजर्स के खिलाफ हार मिली. दोनों टीमों के लिए हर हाल में जीत जरुरी है, वरना उनकी आगे की राह मुश्किल हो सकती है.

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23 APR, 2026, 7.10 PM

MI vs CSK Live Score, IPL 2026: दोनों टीमों का स्क्वाड

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, मुकेश चौधरी

इम्पैक्ट सब– प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी, अकील हुसैन, उर्विल पटेल

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, जसप्रित बुमरा, कृष भगत, एएम गजनफर, अश्विनी कुमार

इम्पैक्ट सब- विल जैक्स, राज बावा, शार्दुल ठाकुर, दानिश मालेवार, मयंक मारकंडे

22 APR, 2026, 7.00 PM

MI vs CSK Live Score, IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला

MI vs CSK Live Score, IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला. चेन्नई की टीम में दो बदलाव, वहीं मुंबई इंडियंस बिना किसी बदलाव के उतरी है.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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